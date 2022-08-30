بعد أنباء عن وفاته.. "اليوتيوبر" الأردني أحمد الخليلي "بخير"

قالت وزارة الخارجية الأردنية مساء اليوم الثلاثاء، إن أسرة ”اليوتيوبر“ الأردني أحمد الخليلي، أبلغت مركز العمليات التابع للوزارة أن ابنها بخير.

وأضافت في بيان: ”وردت معلومات لمركز عمليات الوزارة من ذوي أحمد الخليلي بأنه اتصل مع ذويه وهو بخير“.

وظهر الخليلي في مقطع بثه أصدقاؤه في مصر، وهو يطالبهم بالاتصال بوالدته بعد انتشار أنباء وفاته، قائلا إن ”هاتفه ليس معه“.

مقطع متداول لليوتيوبر الأردني الشهير #أحمد_الخليلي بعد أنباء وفاته pic.twitter.com/3LOZYoA5w0 — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) August 30, 2022

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا أنباءً تفيد بوفاة الخليلي أثناء تواجده في مصر.

وأثار الخبر الكثير من الجدل، بعد تأخر أي تأكيد من قبل عائلته أو السلطات في البلدين قبل أن يتضح لاحقا أن ذلك غير صحيح.

وكانت ”الخارجية الأردنية“ قالت قبل بيانها الأخير إن ”مركز العمليات في الوزارة تلقى اتصالات من أقرباء ومعارف ناشط أردني على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن هناك أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه توفي في جمهورية مصر العربية“.

وذكرت الوزارة أنها ”تقوم بمتابعة هذه الأنباء من خلال السفارة الأردنية في القاهرة، والتي بدورها تتواصل مع الجهات المصرية الرسمية للتأكد من حقيقة هذه الأنباء والوقوف على التفاصيل“.

وكان الحساب الرسمي للخليلي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، فجر الجدل بعد نشر ”خبر الوفاة“ مرفقًا صورته، قبل أن يتم تداوله من قبل ناشطين آخرين.

وعلق الحساب قائلا: ”الله يرحمك يا حبيبي، ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى وفاة الحبيب أحمد الخليلي الذي وافته المنية قبل قليل في مصر، إنا لله وإنا إليه راجعون، ادعوا له بالرحمة“.



وقالت ناشطة تُدعى نانسي عودة: ”فُجع الشارع الأردني، بإعلان خبر وفاة صانع المحتوى الأردني أحمد الخليلي، مساء اليوم الثلاثاء، الخبر الذي أثار حالة من الذعر بين محبيه، خاصةً عقب نشره على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام“.

وأشارت في تدوينة عبر صفحتها على موقع ”فيسبوك“، إلى أنه ”نُشر عبر حساب أحمد الخليلي بشكل أو بآخر على إنستغرام، خبر يفيد برحيله عن عالمنا، أثناء تواجده في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة“.

كما نشرت صفحة على موقع ”فيسبوك“ تحمل اسم ”نادي الوحدات“ صورة للناشط وأرفقتها بتعليق يقول :“عاجل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أخبار تتحدث عن وفاة المشجع الوحداتي والمشهور على مواقع التواصل الاجتماعي أحمد الخليلي، دعواتكم له بالرحمة“.

فيما نشر موقع ”النصر الإخباري“ عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“ ما ادعى أنها ”تفاصيل وفاة أحمد الخليلي الناشط واليوتيوبر الأردني في مصر“، خلال رحلة ترفيهية.

وذكر أن ”سبب وفاة الخليلي تعرضة لأزمة قلبية مفاجئة“، بحسب ما نقل عن مصادر صحفية.