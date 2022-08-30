نادين الراسي تتحدث عن "هيئة" شقيقها الراحل جورج داخل التابوت

كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، كيف بدت ”هيئة“ شقيقها الفنان الراحل جورج، داخل التابوت الذي دفن به.

وقالت الراسي خلال لقاء مصور مع برنامج ”أراب وود“ على تلفزيون ”روتانا“ إن ”أكتافه ضيقين عالتابوت لأن الدنيا كلها ما كانت سايعته قبل“.

وأضافت: ”جورج كان لابس بدلة كتير حلوة والله وحياة عيونه وغربة ولادي وحرقة قلبي عليه إذا بتحطوله الميكروفون بإيده بده يغني“.

وتابعت: ”شغلة واحدة حرقت لي قلبي أخي جورج بشمه برقبته من هو وصغير.. أنا وهو الفرق بيننا بالعمر 9 شهور“.

وأردفت: ”كنت بلعب معاه ونحنا صغار، عشنا بالفقر والحرب والتعب والقرف وعملنا حالنا بحالنا.. مش كرمال يحترق قلبنا لازم نتهنى.. هلأ خلص كل شيء جورج وبيته مش من زمان“.

وواصلت نادين حديثها قائلة: ”بدي من الله يقوي لي إيماني أنا إنسانة مؤمنة بس بعترف بقالي 3 أيام إيماني مش صح يا رب ارحمني بسرعة لإتقبل“.

وختمت تصريحاتها قائلة: ”إذا جورج مزعلك شي مرة يمكن أنا قايله له.. هو كان سندي وبطلب منه يساعدني.. جورج ممكن يقتل قتيل كرمال أخته“.

ودخلت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، في حالة انهيار، يوم الإثنين، قبل بداية تشييع جنازة شقيقها جورج الراسي، الذي توفي إثر حادث سير مروع، عند سماعها أغنية “قلبي مات” بصوت ”جورج“.

وكانت قد هاجمت وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية؛ بسبب الحادث الذي راح ضحيته شقيقها، متهمة إياه بالتسبب في الوفاة.

لكنها اعتذرت من الوزير خلال تغريدة كتبتها، صباح الإثنين، على حسابها الشخصي على ”تويتر“، شاركت خلالها تدوينة تشير إلى أن الحاجز الإسمنتي الذي اصطدم به الفنان الراحل موجود من قبل تولي ”حمية“ الوزارة.

وكتبت: ”علي حمية بعتذر منك.. أما المسؤول أو المتعهد اللي منفذ الطريق هيك برجع بقولك الله يحرقلك قلبك متل ما عم تحرقوا قلوب الناس“.

ثم أعادت الراسي الهجوم على الوزير خلال جنازة ”جورج“، مشيرة إلى أنها علمت أن حادث شقيقها ليس الأول بسبب هذا الفاصل الإسمنتي، حيث نشرت وسائل إعلام لبنانية أن هناك 3 أشخاص لقوا حتفهم في عام 2016 بسببه.

واستنكرت الفنانة اللبنانية في حديث رصدته وسائل إعلام محلية أثناء الجنازة، قيام وزارة الأشغال بوضع حواجز حمراء أمام الحاجز الإسمنتي بدلا من إزالته لتفادي الحوادث.

وأكدت أن ”هذا دليل على استخفاف الحكومة بأرواح اللبنانيين“.