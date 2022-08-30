ورد الخال عن منتقدي جنازة جورج الراسي: "ناس بشعة بلا تربية"

هاجمت الفنانة اللبنانية ورد الخال المنتقدين لمراسم جنازة مواطنها الفنان جورج الراسي، التي جرت أمس الاثنين في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل في محافظة جبل لبنان.

وكانت مراسم الجنازة شهدت مشاهد متباينة ومتناقضة تنوعت ما بين أغان ورقص وإطلاق نار بسبب الصدمة التي أصابت الحاضرين نتيجة وفاة الفنان الشاب في حادث سير، الأمر الذي عرض أسرة الفنان الراحل لانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنوعت تلك الانتقادات للمشاهدات التي اعتبرها ناشطون غريبة على الجنازات التي عادة ما يسيطر عليها الصمت ولا يعلو بها صوت سوى المراسم الجنائزية المعتادة.

كما هاجم ناشطون شقيقته نادين الراسي لظهورها بملابس مكشوفة واحتضانها الفنانين بصور اعتبروها نوعا من ”المبالغة“، خاصة مشهد مواساة الفنان وائل جسار لها.

وردت ورد الخال على تلك الانتقادات بكتابة عبارات غاضبة عبر حسابها في “إنستغرام” هاجمت فيها المنتقدين، واصفة نقدهم بـ“النقد الفارغ“، معتبرة إياهم بـ“عديمي الدم والتربية“.



وقالت الخال: ”ناس بشعة ما بتفهم بشيء إلا النقد الفارغ، بتحاسبك على زعلك أو على فرحك، وعلى واجبك أو على قلة واجبك، ناس بلا دم وبلا تربية“.

ووجهت الخال رسالة لمواطنها الراحل الفنان جورج الراسي، قائلة: ”هول الناس اللي أنت رحت يا جورج وتركتهن بهالعالم، عينك ع أهلك من فوق ونحن رح نصليلك“.

وحضرت الخال جنازة الفنان جورج الراسي، وظهرت بجوار شقيقته الفنانة نادين الراسي داخل الكنيسة.

وغيّب الموت الفنان جورج الراسي عن عمر ناهز 39 عاما، في حادث سير مروع عند الحدود السورية اللبنانية، أثناء عودته من حفل غنائي أحياه يوم الجمعة في سوريا.

ووقع الحادث في الساعات الأولى من صباح السبت، عند نقطة المصنع الحدودية مع سوريا، حيث اصطدم بفاصل أسمنتي في الطريق، وكانت برفقته منسقة أعماله زينة المرعبي التي شيع جثمانها ظهر الأحد.