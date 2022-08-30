أول ظهور لهند القحطاني بعد إجرائها عمليتي تجميل

قررت المشهورة السعودية والمقيمة في الولايات المتحدة هند القحطاني الظهور عبر حسابها في ”سناب شات“ بعد غياب أكثر من شهرين لإجرائها عمليتي تجميل.

وكانت القحطاني قد خضعت، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، لعملية تجميل لأنفها، وكذلك زراعة شعر في مقدمة الجبهة.

وقبل ظهورها، نشرت المشهورة السعودية عدة منشورات ألمحت فيها إلى رغبتها في الظهور على متابعيها، لكنها عبرت عن ترددها بسبب ”استحيائها“ و“زيادة وزنها“، على حد قولها.

ولاحقا، ظهرت هند القحطاني في فيديو بثته عبر ”سناب شات“، معلقة أنها تشعر بالخجل لظهورها بعد كل هذا الغياب.

وأضافت المشهورة السعودية أنها لا تشعر بعد أنها مستعدة، لكنها قررت الظهور فجأة، رغم أن النتائج النهائية لعمليتي التجميل اللتين أجرتهما لم تحسم بعد.

وعلقت في معرض حديثها: ”أكيد إنكم تتحرون النتيجة بالنسبة لخشمي هذا هو، بالنسبة لشعري لسه قال الدكتور كل اللي زرعوه يطيح كله وينبت بعد 3 أشهر، وفعلا صرلي 4 شهور بدا يطلع، أعتقد بعد سنة تطلع النتيجة (..)“.

وبررت أن سبب عدم رغبتها في الظهور كذلك الزيادة في وزنها، متابعة: ”كنت أبغى أوريكم جسمي، صرت دبيبة، ممتلئة أكثر من أول، بس أنا قلت إيش قلت يا بنت خلاص اطلعي“.

وقالت هند القحطاني إن الغياب عن الآخرين لتحسين المظهر ليس دائما صحيحا، حيث يمكن أن يصير مظهر الشخص أسوأ، لافتة إلى أن ”وزنها ازداد بعد غيابها عن سناب شات، وقلّ اهتمامها بنفسها“.

ولفتت إلى أن العناية بالجمال ليس ”سحرا“، وأن ”كل شيء يحتاج إلى وقت“.

وردت على منتقدي مظهر وجنتيها، مبينة أنها قاربت الأربعين من عمرها، وأن شكل وجنتيها وراثة، لكنها سبق واستشارت طبيبة تجميل بشأنهما.

ونفت هند القحطاني إجراءها عمليات ”فيلر“ وتجميل، لكنها ”وعدت“ باتخاذ قرار بشأن شكل وجنتيها، اللتين يظهران كأن بهما خط قسمة، ملمحة إلى احتمال إجرائها شدًا لهما.

وسبق أن كشفت القحطاني عن إصابتها بمضاعفات بعد إجرائها عمليتين تجميليتين في رأسها وأنفها، معلقة آنذاك أن ”حظها سيئ مع عمليات التجميل“.