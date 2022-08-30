"سمول كابتشينو": المتقدمون للعمل عندي تجاوزوا الألفين خلال 24 ساعة

قال مشهور مواقع التواصل الاجتماعي سعد العنزي المعروف بـ“سمول كابتشينو“ إنه أعلن عن وظائف رسمية للعمل في المقهى الذي أطلقه براتب يصل إلى 10 آلاف ريال (2700 دولار).

وأوضح سمول كابتشينو خلال بث مباشر على ”تيك توك“ أن الإعلان عن الراتب بمبلغ 10 آلاف جاد، وتم عمل أكثر من مقابلة على الوظائف في المقهى الخاص به.

وأشار إلى أن عدد المتقدمين للحصول على وظيفة في المقهى تجاوز الألفين خلال 24 ساعة فقط.

وبرر المشهور السعودي سبب وضعه مثل هذا الراتب، رغم أن راتب النادل بين 4 آلاف إلى 5 آلاف ريال، هو أنه يعتبر الموظف أكثر من مجرد موظف، وأنه شريك له في كل شيء، واصفًا إياه بـ“المستشار في المحل“.

وعلق في معرض قوله: ”أنا من حبي للي بتوظفون عندي، ما اعتبره مجرد موظف، اعتبره شريك حياتي وشريك نجاحي وشريك عملي، يعتبر زي المستشار بالمحل“.

وأعلن المشهور السعودي عن افتتاحه ”كافيه“ يحمل اسم شهرته، قبل نحو 10 أيام.

وروّج المشهور السعودي للمقهى، ويحمل اسم ”كافيه سمول كابتشينو“ عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ناشرا عددا من الصور عن التصاميم المستقبلية للمشروع، منها الأكواب وأكياس القهوة ولباس العمل وسيارة التوصيل.

ولاحقا، وثق افتتاحه المقهى الخاص به، فيما أكد أن أول الحاضرين إلى المقهى من المشاهير، هي الفنانة السعودية نيرمين محسن.

وكان اللافت في المقهى، تصميم شعاره، الذي جاء شبيها بشعار ”ستاربكس“، فيما حلّت صورة ”سمول كابتشينو“ الشخصية في مركز الشعار كجزء منه.

وشدد أن المشروع سعودي 100%، وأنه سيستقطب كادر عمل من الشباب والشابات السعوديين، الذين يملكون الخبرة المناسبة في هذا المجال.