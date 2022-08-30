ما حقيقة زواج "شمس الأسطورة" مجددا؟

أثارت الفنانة السعودية المعروفة باسم ”شمس الأسطورة“ جدلا عبر موقع تويتر، حول حقيقة زواجها مجددا.

وفاجأت ”شمس الأسطورة“ متابعيها بصور ومقاطع فيديو نشرتها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي لما يبدو أنه حفل زفافها، دون أن تعلن عن أي تفاصيل مسبقة بشأن نيتها للزواج مجددا.

وظهرت الفنانة السعودية في البداية وهي تقوم بتجهيزات العرس، حيث ألمحت إلى زواجها من خلال نشرها صورة رمزية لخاتم الزواج، كما كتبت تعليقات، جاء فيها ”عقبال كل اثنين يحبو بعض“، في دلالة إلى زواجها مجددا عن حب.

ولاحقا، نشرت بداية دخولها إلى قاعة الزفاف في فندق ”الامبراطورة الدار البيضاء“، في السعودية.

وروجت شمس الأسطورة للفندق وقاعة الزفاف فيه، تزامنا مع حفلها، كما قامت بنشر الجناح الذي حجزته بعد الحفل.

واكتفت المشهورة السعودية بنشر مقاطع مختصرة لتجهيزاتها ولحفل زفافها وظهورها مع العريس، الذي أخفت هويته.

في المقابل، ذكر ناشطون أن شمس الأسطورة، لم تتزوج،وأن ما نشرته هو مجرد إعلان لقاعة الزفاف.

وفي حال كانت شمس الأسطورة قد تزوجت مجددا فعلا، من غير المعروف إن كانت شمس الأسطورة قد عادت إلى طليقها تركي القرني، الذي سبق أن أكدت مرارا وتكرار أنه ”حب حياتها“.

وكانت شمس الأسطورة قد أعلنت قبل شهرين من الآن عن انفصالها عن تركي القرني للمرة الثانية، بعد زواج دام نحو 6 أشهر فقط.

ولم تكشف الفنانة السعودية سبب انفصالها عن ”القرني“ للمرة الثانية، مؤكدة أنها هي من قررت الانفصال، بينما سبق أن أرجعت سبب انفصالها عنه في المرة الأولى إلى ”صديقة“ دخلت بينهما، واتهمتها بالسبب المباشر في الطلاق.

وقالت تزامنا مع انفصالها عن تركي القرني للمرة الثانية إن ”السبب خاص ويعود لها“، لافتة إلى أنها في حال رغبت في الزواج مجددا فستتزوج من رجل ”ثري جدا“.

وأثارت عودة شمس الأسطورة لتركي القرني وانفصالها عنه مجددا، جدلا بين متابعين، بعد أن ظهرت في مقاطع فيديو تدعوه إلى ”مسامحتها“ والعودة معا إلى ”حياتهما الجميلة“ التي عرفاها.

يذكر أن شمس الأسطورة تزوجت أكثر من مرة.