مشاعل القحطاني تنهار بالبكاء بسبب والدتها

انهارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية مشاعل القحطاني بالبكاء لأسفها على سبها لأمها أكثر من مرة مشيرة إلى أنها تحبها وتعشق الأرض التي تمشي عليها، بحسب قولها.

وظهرت مشاعل القحطاني في فيديو عبر حسابها الشخصي على ”سناب شات“ وهي تبكي قائلة: ”أنا هذا كنت أتكلم واغلط واسب واتكلم على أمي، بس تراني أحبها وأموت فيها واعشق الأرض اللي تمشي عليها، وأعشق ترابها وأحبها، وأنا بدون أمي ولا شي“.

وكشفت سبب سبها لأمها قائلة: ”اللي يتكلم ويقول ليش انتي كده متناقضة، لأنه انا فعلا عندي اضطراب في الشخصية الحدية فأنا متقلبة المزاج، في نفس الوقت ما أقدر أوصف شعوري“.

وأشارت مشاعل القحطاني إلى أن أمها تقول لها أحيانا ”أنتي ما تعرفين إيش يعني أم“، موضحة أنها عرفت معنى الأم، مطالبة والدتها بمسامحتها.

وكانت مشاعل القحطاني قد سبت أمها وأبيها أكثر من مرة، مؤكدة أن والدها اعتدى عليها بالضرب أكثر من مرة، ووالدتها لم تدافع عنها، بل كانت تتشفى فيها وتقول ”أحسن أحسن“.

وكان والد مشاعل القحطاني، قد أثار الجدل في العام الماضي بعد تعليقه على القبض على ابنته ”لإساءتها لأحد رجال الأمن“، معلنا سعادته بسبب سجنها.

وأثار والد القحطاني في المقطع المتداول، جدلا بين المتابعين بعد تعليقه على قضية ابنته، حيث قال ”إنه يريدها أن تتأدب ولن يخرجها من أول يوم حتى تحترم رجال الأمن جزاء لها وردعا لأمثالها“.

إلا أن تعليق والد مشاعل في المقطع الذي تم تداوله، والذي لم يتضح تاريخه بدقة أو تفاصيل بشأن تطورات قضية ابنته، أثار حفيظة بعض المتابعين الذين دعم بعضهم موقفه بضرورة معاقبتها ”لتتعلم احترام القوانين ورجال الأمن“.

إلا أن فريقا آخر من المتابعين انتقد حديث والد مشاعل، واعتبر تصرفه تشهيرا بها، حيث قال البعض، ”كان الأولى به نقاش هذه الأمور عائليا بعيدا عن المنصات الاجتماعية“.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض في 26 آب/ أغسطس 2021، على القحطاني، حيث أعلنت وزارة الداخلية اتخاذها إجراءات ضد مواطنة، بعد تلفظها بألفاظ مسيئة على رجل أمن.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان رسمي، أن ”المرأة حاولت منع رجل الأمن من مخالفتها أثناء تأديته مهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا“.