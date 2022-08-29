الفنان سعد عبد الله: السوشيال ميديا يتحمل أخطاء التمثيل

قال الفنان سعد عبد الله إنه من الممكن حدوث أخطاء في التمثيل على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الميزانيات الكبيرة التي توضع لإنتاج بعض الأعمال الفنية بمثابة ”خطأ“.

وأوضح أن ”الفرق بين التمثيل على السوشيال ميديا والسينما والدراما كبير جداً؛ فالسوشيال قابل للأخطاء بشكل عام، سواء بالتمثيل أو الإنتاج والكل يعذره، باعتباره إنتاجاً شخصياً وغير ممول، لكن السينما لا يُسمح فيها بالأخطاء، ومن المفترض التمثيل الجيد، وفي النهاية لكل نوع تبعاته التي لا بد أن تكون بأعلى المعايير الفنية“.

وكشف عن هدفه من محتواه كـ“يوتيوبر“ وما إذا كانت منصات الديجيتال قد تؤثر على الإنتاج السينمائي والدرامي: ”الأفضلية لصاحب المحتوى الناجح بغض النظر عن مكان عرضه“.

وأوضح أسباب تأخر السينما الإماراتية بالقول: ”لا يوجد إنتاج سخي ولا نصوص جيدة تعالج الواقع وتقدمه.. كما أن معالجة الإعلام للسينما الإماراتية بشكل مناسب تعتمد على الفيلم وأهميته“.

وتابع: ”الميزانيات الكبيرة التي توضع للإنتاج الفني في بعض الأعمال بدول الخليج دون نتيجة واضحة تعد خطأ في الإنتاج أو الكتابة، وهذا ما نعاني منه منذ أعوام في الإنتاج الفني بالخليج بشكل عام“.

وقال إن العناصر التي تفتقدها الصناعة السينمائية في الإمارات تتمثل في السيناريوهات والفكر السينمائي، منوهاً إلى توجه أغلب ممثلي المسرح إلى الأفلام السينمائية.

وبخصوص مشاركته في الفيلم الإماراتي ”خلك شنب 2″، قال سعد عبد الله إن ”دوري في الفيلم باسم ضبيع تمثل في شخصية مزاجية كوميدية، فهو شخص ذكي ومثقف ويمارس اليوغا، إلا أنه يعاني من اضطرابات نفسية في حالة العصبية“.

وسعد عبد الله يوتيوبر اشتُهر بتقديم ”اسكتشات“ كوميدية على منصات التواصل الاجتماعي، واحترف التمثيل من خلال تجربته في عدد من الأعمال السينمائية، وآخرها ”خلك شنب 2“.