قريبا.. "قصة حب" الأمير هاري وميغان ماركل في فيلم وثائقي

ألمحت دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، أنها تعمل على فيلم وثائقي بالتعاون مع ”نتفليكس“ يركز على ”قصة الحب“ التي جمعتها بزوجها الأمير البريطاني هاري.

وقالت ماركل البالغة من العمر 41 عاما في مقابلة جديدة مع ”The Cut“ إن ”علاقتها الرومانسية التي استمرت خمس سنوات مع الأمير هاري هي واحدة من مراحل حياتها التي لم تتمكن من مشاركتها بعد مع الجمهور“.

وأكدت في المقابلة أنها تقوم بتصوير عمل مع المنتجة والمخرجة الحائزة على جائزة إيمي ”ليز غاربوس“.

وبالرغم من أنها لم تكشف تفاصيل المشروع صراحةً، إلا أنها ألمحت إلى أن هناك جوانب معينة من حياتها لم يشاهدها الجمهور بعد.

وقالت ”ميغان“ إنها ”تريد التأكيد على فكرة أن الحب سيفوز وأن يكون ذلك هو الشعور الذي يشعر به الأشخاص عندما يرون أيا من المحتوى أو المشاريع التي نعمل عليها“.

وبتكرار السؤال عما إذا كان الفيلم الوثائقي يدور حول علاقة هاري وميغان العاطفية، قالت الدوقة إنها ”لا تحاول أن تكون حذرة، ولكنها لا تعلم ما يُسمح لها بالكشف عنه“.

وأضافت: ”أنا لا أتابع أي وسائل إعلام؛ لذلك لا أعرف ما الذي تم تأكيده، ولكن سأخبرك أن ليز غاربوس مذهلة، ليز قادت أيضا مشروع بيرل“.

وكانت ”نتفليكس“ ألغت العمل على سلسلة الرسوم المتحركة ”Pearl“ بيرل والتي كانت ميغان ماركل تعمل خلالها كمنتج منفذ للمسلسل.

وتدور قصة المسلسل حول مغامرات فتاة في الثانية عشرة من عمرها، تحاول التغلب على الحياة والتحديات اليومية وتستوحي الإلهام من النساء المؤثرات في التاريخ.

وفي وقت سابق من هذا العام، أشارت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن الأمير هاري وميغان ماركل كانا يصوران سلسلة وثائقية في منزلهما مع ”نتفليكس“.

ومع ذلك، نفى الزوجان أنهما كانا يصوران برنامج تلفزيون الواقع، وفقا لصحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية.

كما يأتي في إطار صفقة بين ”نتفليكس“ وشركة ”Archewell Productions“، التي أسستها ميغان وهاري، مع عملاق البث في عام 2020 ولكن لم يتم إصدارها بعد.

وأشارت التقارير قبل عامين إلى أن الزوجين وقعا صفقة بـ 144 مليون دولار للعمل في برنامج واقعي على ”نتفليكس“، حيث كانت ميغان ماركل تريد أن يرى الجمهور حقيقتها وإعطاء لمحة عن حياتها من خلال المسلسل الواقعي.