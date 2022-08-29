جنازة جورج الراسي.. رقص وأغانٍ وبكاء

شهدت مراسم تشييع جثمان الفنان اللبناني جورج الراسي، اليوم الإثنين، مشاهد متباينة ومتناقضة بسبب الصدمة التي أصابت الحاضرين نتيجة وفاة الفنان الشاب في حادث سير أليم، صباح السبت الماضي.

وخلال مراسم الجنازة وأثناء حضور الجثمان لمقر صلاة القداس عليه في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل في محافظة جبل لبنان، أطلق الرصاص في الهواء؛ ما تسبب في حالة من الفزع أصابت الحاضرين.

وحمل المشيعون والدة جورج الراسي وشقيقته على الأعناق لوداعه والرقص على أنغام أغانيه التي لم تتوقف طوال مراسم تشييع الجثمان.

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وخلال تشييع الجثمان دخلت أسرة الراسي في حالة انهيار، حيث انتابت والدته حالة من عدم الإدراك فور وصول الجثمان إلى محيط الكنيسة، وظهرت في حالة ذهول ورقصت على أنغام أغاني ابنها الراحل التي كانت تعلو عبر مكبرات الصوت، وسط رقص وتصفيق المشيعين للجثمان.

وحملت والدته القميص الأبيض الذي كان يرتديه في آخر حفل له وأثناء الحادث، ورفضت تركه وظلت ترقص به وهي في حالة تامة من الانهيار والذهول والصدمة.

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وسيطرت حالة الانهيار بشكل كبير على شقيقته الفنانة نادين الراسي التي طلبت من المشيعين للجثمان والحاضرين في محيط الكنيسة التصفيق والرقص على أنغام أغاني شقيقها الراحل.

وظلت نادين ووالدتها ترقصان وتصفقان بجوار الجثمان المحمول على الأعناق وهما منهارتان تماما من البكاء.

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وشهد محيط الكنيسة خلال خروج الجثمان إلى مثواه الأخير، حالة من الصراخ والبكاء من قبل عائلة وأصدقاء الراسي، وسط إلقاء الورود من قبل آخرين عليه خلال نقله إلى سيارة الموتى.

لحظات بتوجع القلب باستقبال جثمان المأسوف على شبابه الفنان الراحل #جورج_الراسي 💔 يوم حزين على لبنان.

الله يصبّر أهلك 🙏

وتكون نفسك بالسما يا عريس السما#نادين_الراسي الله يقويكي..

من آمن بي وإن مات فسيحيا..🙏

البقاء لله.. pic.twitter.com/kxkDubNO41 — Ghada Makhoul (@Ghada_Makhoul) August 29, 2022

وحرص الفنان اللبناني وائل جسار على حضور مراسم الجنازة، حيث ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يحتضن نادين الراسي شقيقة جورج في محاولة لتهدئتها فور وصوله الكنيسة.

https://www.instagram.com/p/Ch1kVOUjhm3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

ومن المقرر أن تستكمل أسرة الراحل استقبال المعزيين، الإثنين، عقب الانتهاء من مراسم تشييع الجثمان، على أن يستمر العزاء بكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس بمدينة المنصف، الذي بدأ الأحد بنفس الكنيسة.

وغيّب الموت الفنان جورج الراسي عن عمر ناهز 39 عاما، في حادث سير مروع، عند الحدود السورية اللبنانية، أثناء عودته من حفل غنائي أحياه يوم الجمعة في سوريا.

ووقع الحادث في الساعات الأولى من صباح السبت، عند نقطة المصنع الحدودية مع سوريا، حيث اصطدم بفاصل إسمنتي في الطريق، وكانت برفقته منسقة أعماله زينة المرعبي التي شيع جثمانها ظهر الأحد.