متجر سعودي يعرض منديلا ورقيا لمحمد عبده للبيع بمبلغ خيالي

أثار متجر ”البرواز“ السعودي الجدل بعدما عرض منديلا ورقيا لفنان العرب محمد عبده كان قد استخدمه في حفله الأخير في مدينة أبها بمبلغ خيالي وصل إلى 30 ألف ريال سعودي (ما يعادل 8 آلاف دولار).

ونشر المتجر الإلكتروني صورة للمنديل في يد سيدة، ومكتوب عليه ”منديل محمد عبده“، وبجواره رسم قلب صغير دلالة على الحب للفنان السعودي.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي سعر المنديل بحالة من السخرية بسبب سعره الباهظ، في حال أنه منديلا ورقيا مستخدما.

وكان الفنان السعودي محمد عبده قد كشف في يوليو/ تموز الماضي عن أمنية يتمنى تحقيقها وهي الغناء في دولة فلسطين، مشيرا إلى أنه غنى في أغلب الدول العربية والأوروبية، لكنه يتمنى أن يختم حياته بالغناء في فلسطين، بحسب تصريحاته.

وأوضح فنان العرب خلال لقاء أجراه مع ”فرانس 24“ أثناء تواجده بفرنسا لإحياء حفل غنائي بـ أوبرا باريس: ”أنا غنيت في معظم دول العالم العربي والأوروبي، لكن حقيقة أتمنى أن أختم حياتي بالغناء في دولة فلسطين“.

وأضاف: ”أتمنى ويجيني إن شاء الله الحظ والعمر والصحة بإن أنا ألحق أغني بها“.

وتحدث الفنان السعودي عن شعوره كأول فنان عربي يغني في أوبرا باريس قائلا: ”أقول دائما إنها إضافة في تاريخ مسيرتي الفنية اللي بعتز بيها جدا.. والأوبرا لها طقوس خاصة وبرنامج خاص وأغاني خاصة تقدم خلالها“.