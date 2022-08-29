بعد اعتذارها له.. نادين الراسي تعاود الهجوم على وزير الأشغال اللبناني

عاودت الفنانة اللبنانية نادين الراسي الهجوم على علي حمية وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني؛ بسبب الحادث الذي راح ضحيته شقيقها الفنان جورج الراسي، متهمة إياه بالتسبب في الوفاة.

#علي_حمية بعتذر منّك 🙏🏻

أما المسؤول أو المتعهِّد اللي منفّذ الطريق هيك برجع بقلّك ألله يحرقلك قلبك متل ما عم تحرقوا قلوب الناس https://t.co/h7FwXaFAFy — Nadine elrassi (@NadineElRassi) August 29, 2022

وكانت نادين الراسي اعتذرت لحمية من خلال تغريدة كتبتها، صباح اليوم الإثنين، على حسابها الشخصي على ”تويتر“، شاركت خلالها تدوينة تشير إلى أن الحاجز الأسمنتي الذي اصطدم به الفنان الراحل موجود من قبل تولي ”حمية“ الوزارة.

وكتبت: ”علي حمية بعتذر منك.. أما المسؤول أو المتعهد اللي منفذ الطريق هيك برجع بقولك الله يحرقلك قلبك متل ما عم تحرقوا قلوب الناس“.

وعاودت نادين الراسي الهجوم على وزير الأشغال اللبناني خلال جنازة شقيقها، مشيرة إلى أنها علمت أن حادث شقيقها ليس الأول بسبب هذا الفاصل الأسمنتي، حيث نشرت وسائل إعلام لبنانية أن هناك 3 أشخاص لقوا حتفهم في عام 2016 بسبب هذا الحاجز.

واستنكرت الفنانة اللبنانية في حديث رصدته وسائل إعلام لبنانية أثناء الجنازة، قيام وزارة الأشغال بوضع حواجز حمراء أمام الحاجز الأسمنتي بدلا من إزالته لتفادي الحوادث، مؤكدة أن هذا دليل على استخفاف الحكومة بأرواح اللبنانيين.

وكانت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، شنت هجوما حادًا على الحكومة في بلادها، متهمة إياها بالتسبب في وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي الذي توفي في ساعة مبكرة من صباح السبت في حادث سير مروع.

ونشرت نادين عبر ”إنستغرام“ صورا ومقاطع فيديو عدة، عبرت من خلال التعليق عليها عن غضبها من الحادث الذي أودى بحياة شقيقها، معتبرة أن إهمال الحكومة تسبب في وفاة شقيقها، الذي كان يقود سيارته في طريق غير آمن للسير.

ونشرت الفنانة اللبنانية جزءا من مقطع الفيديو الذي نشرته جمعية ”اليازا“ اللبنانية المهتمة بقواعد السير الآمن على الطرق في بلادها، والذي أظهر خللا كبيرا في الطريق؛ بسبب تواجد حاجز في منتصفه اصطدمت به سيارة الفنان الراحل.

كما نشرت جزءا من مقطع فيديو سابق لشقيقها الراحل، وهو يعلن تعاونه مع جمعية ”اليازا“، في محاولة لإيجاد حلول لإيقاف حوادث الطرق في لبنان، وعلقت عليه بكتابة: ”حطولك بلوك باطون وبلا ضو، وبنص الطريق يا عمري، قتلولي ياك يا خيي“.