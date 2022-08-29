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فيديو مؤثر لنجل جورج الراسي.. ماذا قال لوالده؟
تاريخ النشر: 29 أغسطس 2022 12:56 GMT
تاريخ التحديث: 29 أغسطس 2022 13:15 GMT

فيديو مؤثر لنجل جورج الراسي.. ماذا قال لوالده؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثرًا، قالوا إنه لنجل الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي. ويظهر الفيديو محادثة أجراها الفنان الراحل مع طفله

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المصدر: أحمد بيومي ـ إرم نيوز

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثرًا، قالوا إنه لنجل الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي.

ويظهر الفيديو محادثة أجراها الفنان الراحل مع طفله ”جو“، وذلك قبل وفاة جورج إثر حادث سير مروع.

وظهر الطفل جو في الفيديو وهو يتحدث مع والده ويقول: ”بابا اشتقتلك قد الكون أنت بقلبي وهاتفضل في قلبي، لا تروح من قلبي وإلا أنا قلبي يموت“، ليرد عليه جورج: ”بعيد الشر عنك حبيبي“.

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وتوفي الفنان جورج الراسي، فجر يوم السبت، عن عمر ناهز 39 عامًا، في حادث سير مروع، عند الحدود السورية اللبنانية، أثناء عودته من حفل غنائي أحياه، الجمعة، في سوريا.

وشنت شقيقته الفنانة اللبنانية نادين الراسي، هجوما حادًا على الحكومة في بلادها، متهمة إياها بالتسبب في وفاة شقيقها.

ونشرت نادين عبر ”إنستغرام“ عدة صور ومقاطع فيديو، عبرت من خلال التعليق عليها عن غضبها من الحادث الذي أودى بحياة شقيقها، معتبرة أن ”إهمال الحكومة تسبب في وفاة شقيقها، الذي كان يقود سيارته في طريق غير آمن للسير“.

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