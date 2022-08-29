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انهيار نادين الراسي خلال مراسم تشييع جثمان شقيقها جورج (فيديو)
تاريخ النشر: 29 أغسطس 2022 12:09 GMT
تاريخ التحديث: 29 أغسطس 2022 13:20 GMT

انهيار نادين الراسي خلال مراسم تشييع جثمان شقيقها جورج (فيديو)

دخلت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، في حالة انهيار، قبل بداية تشييع جنازة شقيقها جورج الراسي، والذي توفي إثر حادث سير مروع، عند سماعها أغنية “قلبي مات” بصوت

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المصدر: مصطفى سعداوي – إرم نيوز

دخلت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، في حالة انهيار، قبل بداية تشييع جنازة شقيقها جورج الراسي، والذي توفي إثر حادث سير مروع، عند سماعها أغنية “قلبي مات” بصوت شقيقها الراحل جورج.

وبدأت اليوم الإثنين، مراسم قداس صلاة الجنازة على الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي، بكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل في محافظة جبل لبنان.

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وشهد محيط الكنيسة خلال خروج الجثمان إلى مثواه الأخير، حالة من الصراخ والبكاء من قبل عائلة وأصدقاء جورج الراسي، وسط إلقاء الورود من قبل آخرين عليه خلال نقله إلى سيارة الموتى.

وحرص الفنان اللبناني وائل جسار على حضور مراسم الجنازة، حيث ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يحتضن نادين الراسي شقيقة جورج في محاولة لتهدئتها فور وصوله الكنيسة.

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كما حضرت الفنانة اللبنانية ورد الخال، والكاتبة كلوديا مرشليان، حيث ظهرتا بجوار نادين داخل الكنيسة قبل بداية مراسم القداس والصلاة على الجثمان.

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كما شهدت مراسم الجنازة حضور الفنانين راغب علامة، وماغي بو غصن، وآخرين.

ومن المقرر أن تستكمل أسرة الراحل جورج الراسي استقبال المعزيين، اليوم الإثنين، عقب الانتهاء من مراسم تشييع الجثمان، على أن يستمر العزاء بكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس بمدينة المنصف، والذي بدأ منذ أمس الأحد بنفس الكنيسة.

وغيب الموت الفنان جورج الراسي عن عمر ناهز 39 عاما، في حادث سير مروع، عند الحدود السورية اللبنانية، أثناء عودته من حفل غنائي أحياه يوم الجمعة في سوريا.

ووقع الحادث في الساعات الأولى من صباح السبت، عند نقطة المصنع الحدودية مع سوريا، حيث اصطدم بفاصل إسمنتي في الطريق، وكانت برفقته منسقة أعماله زينة المرعبي التي شيع جثمانها ظهر أمس الأحد.

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