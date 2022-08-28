من هي سارة ناجي صاحبة الصورة المتداولة مع مصطفى فهمي؟

عاد الفنان المصري مصطفى فهمي، لإثارة الجدل مرة أخرى، بعد انتشار صورة له مع فتاة في أحد المطاعم ممسكا بخصرها.

يأتي ذلك بعد فترة من جدل أثاره الفنان المصري عقب انفصاله عن الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

وأثار تداول الصورة على نحو واسع، تكهنات حول زواج مصطفى فهمي بالفتاة التي ظهرت معه بالصورة.

وبشأن الصورة التي أثارت الجدل، فتبين أنها تعود للفنانة الشابة سارة ناجي، التي لم تكن معروفة لدى كثيرين ممن تداولوا الصورة كبرهان على دخول الفنان المصري في علاقة حب جديدة.

وبالعودة للحساب الشخصي لسارة ناجي على موقع ”إنستغرام“، فتبين أنها نشرت صورتها مع مصطفى فهمي المتداولة على نحو واسع حاليا، منذ أكثر من عام تقريبا، ما ينفي الشائعات المتداولة بشأن الصورة.

وسارة ناجي فنانة مصرية، صورت العديد من الإعلانات، والتحقت بالتمثيل، وتحرص بين الحين والآخر على نشر الصور الخاصة بها لتبرز أناقتها عبر الحسابات الخاصة بها بمواقع التواصل.

وعملت سارة في مجال الأزياء والموضة، كما شاركت في مسلسل ”دلع بنات“ مع الفنان محمد إمام والفنانة مي عز الدين.

يذكر أن مصطفى فهمي قد أثار الجدل أواخر العام الماضي بعد تبادل الاتهامات بشأن سرقة محتويات شقته بينه وبين طليقته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، وصولاً إلى المحاكم وتحرير البلاغات، وانتهاء الأمر بتصريحات منسوبة لموسى بأنها تريد طي هذه الصفحة من حياتها.

وكانت فاتن موسى هي الزوجة الثالثة لمصطفى فهمي لقرابة 6سنوات، حيث تزوج لأول مرة من فتاة إيطالية تدعى كارملا، وأنجب منها ”عمر“و“ دينا“، وظل زواجهما ما يقرب من 10 سنوات.

ثم تزوج مصطفى فهمي للمرة الثانية من الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي، ابنة الفنان الراحل فريد شوقي عام 2007، وانفصلا عام 2012 بسبب خلافات شخصية.