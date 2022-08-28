هاني شاكر يعلن اعتزاله العمل العام في مصر

أعلن الفنان المصري هاني شاكر، نقيب الموسيقيين السابق، مساء الأحد، اعتزاله العمل العام في مصر، عقب انتهاء تجربته كنقيب للموسيقيين.

وقال “شاكر” في تصريحات تلفزيونية، عبر برنامج “حضرة المواطن” المذاع على فضائية “الحدث اليوم” المصرية، إنه راض تمامًا عن كل ما قدمه خلال فترة رئاسته لمجلس نقابة الموسيقيين.

وأضاف هاني شاكر: “العمل العام في مصر صعب جدًا، وإللي بحاربوه كتير، لأن المصالح برضو كتيرة”.

وحول أسباب استقالته، أشار نقيب الموسيقيين السابق، إلى أنه تعرض لانتقادات كبيرة من بعض وسائل الإعلام خلال رئاسته للنقابة، مؤكدًا أنه لم يتولَ رئاسة النقابة يومًا من “أجل إهانة نفسه”، بحسب قوله.

وانتقد هاني شاكر في تصريحاته، من أسماهم “بعض الإعلاميين الذين تناولوا أخباره خلال فترة النقابة متعمدين الاستهزاء به من أجل التريند والانتشار، ولفت الأنظار، على حسابه الشخصي وقيمته“.

وقال: “البعض يتبارى في أنه يحط هاني شاكر في جملة مفيدة، ومينفعش يتقال مثلًا إن فلان الفلاني يستهزئ بهاني شاكر أو يهينه، وللأسف لم أجد من يقف بجانبي“.

وخلال التصريحات ردَّ هاني شاكر على سؤال مقدم البرنامج الإعلامي المصري سيد علي الذي قال فيه بشكل صريح: “بالتالي مش هتعود للعمل العام مرة ثانية؟”، ليرد “شاكر” بشكل قاطع، قائلًا: “لا خلاص”.

وكان الفنان هاني شاكر أعلن، في يونيو/ حزيران الماضي، استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية في مصر.

وأكد حينها أن القرار نهائي لا رجعة عنه، وذلك بعد خلافات شهدتها النقابة خلال رئاسته لها، كان آخرها أزمة مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية في مصر (التمثيلية – السينمائية – الموسيقية)، مساء الإثنين 25 يوليو الماضي، قبول تلك الاستقالة.