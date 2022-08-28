أول ظهور لوالدة جورج الراسي بعد وفاته.. هذا ما قالته

عبرت والدة الفنان اللبناني جورج الراسي الذي لقي مصرعه في حادث سير مروع يوم السبت، عن حزنها الشديد لفقدان نجلها في الحادث الأليم.

وظهرت والدة جورج الراسي، في العزاء من داخل كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف في منطقة جبيل في محافظة جبل لبنان، وهي منهارة ويحيط بها بعض الأشخاص يساعدونها على الوقوف.

وقالت الأم لوسائل إعلام لبنانية: ”جورج عامل كتير أغاني للتوعية ضد حوادث الطرق، بس جورج كان طالع يسترزق ويعيش ابنه“.

وأضافت: ”طلع من 10 أيام ورجع بسلام، وطلع تاني هو راجع اتفاجأ ببلوك إسمنتي حاطينة بالعرض أنهى حياته“.

وتلقت يوم الأحد، أسرة جورج الراسي، أول أيام العزاء في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف في منطقة جبيل في محافظة جبل لبنان.

ومن المقرر أن تشيع الأسرة غدا الإثنين، جثمانه والصلاة عليه، على أن يستكمل العزاء يوم الإثنين بنفس الكنيسة من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى السابعة مساء.

وغيب الموت الفنان الراسي عن عمر ناهز 39 عاما، في حادث سير مروع، عند الحدود السورية اللبنانية، أثناء عودته من حفل غنائي أحياه الجمعة في سوريا.

ووقع الحادث في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، عند نقطة المصنع الحدودية مع سوريا، حيث اصطدم بفاصل إسمنتي في الطريق، وكانت برفقته منسقة أعماله زينة المرعبي التي شيع جثمانها ظهر الأحد.