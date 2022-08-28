نادين الراسي في أول ظهور بعد وفاة شقيقها: "الجميع مقهور على جورج"

قالت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، شقيقة الفنان جورج الراسي، في أول ظهور لها بعد وفاته إن ”الجميع حزين ومقهور عليه“.

وتوفي ​جورج الراسي​ (39 عاما) فجر أمس السبت، إثر تعرضه لحادث سير مروع على طريق دولي في منطقة البقاع شرق لبنان على الحدود مع سوريا.

وقالت شقيقته من أمام كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف في منطقة جبيل، للإعلامين والحضور: ”الجميع حزين ومقهور على جورج، جورج ليس لنا فقط، هو فنان والجميع خسره“.

وأضافت ”نادين“: ”خسرناه بطريقة رخيصة، لم يمت شهيدا على الحدود ولم يمت كما يجب، وعند طفل عمره 7 سنوات“.

أول ظهور للفنانة نادين الراسي بعد فاجعة وفاة شقيقها جورج الراسي

#نادين_الراسي #جورج_الراسي #زينة_المرعبي pic.twitter.com/0Pb6Z2CDBA — Rabih shantaf ربيع شنطف (@RChantaf) August 28, 2022

وأضافت أن ”تلاميذ المدارس يموتون يوميا بسبب عدم وجود طرق مؤهلة في لبنان“، مهددة بأن ”دم شقيقها لن يذهب هدرا“.

وأردفت: ”أنا ما معي سلاح معي الله وحرقة قلبي“.

وتساءلت نادين الراسي: ”هل يعقل وجود بلوك باطون في منتصف طريق الاوتستراد بدون وجود شواخص مرورية؟ ولا يوجد أي ضوء أو أي دليل على وجوده؟“.

وقالت إن ”هذا طريق دولي وكان يسير في منتصف الطريق، واصطدم بالبلوك، وأيضا توفيت زينة التي كانت برفقته“.

وردا على سؤال حول عزمها رفع دعوى على الدولة اللبنانية، أجابت، ”عندما يكون هناك دولة قولوا لي لأرفع دعوى عليها“.