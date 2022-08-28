اعتبرت "تحريفا" لآية قرآنية.. تغريدة لنيكول سابا تثير جدلا

تعرضت الفنانة اللبنانية نيكول سابا لهجوم حاد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة لها اعتبرها متابعون أنها ”تحريف“ لآية قرآنية من سورة البقرة.

وكانت نيكول سابا كتبت عبر حسابها في ”تويتر“: “ما بقى حدا يقلّي لا تكره شيئًا لعله خيرًا.. لانو ممكن يكون لعله شيء تاني، هالجملة بس تبنّج حالنا ونستسلم لأي احتمالات أخرى، بس مين قال هالشي!! وسعوا لراسكن”.

ما بقى حدا يقلّي لا تكره شيئاً لعله خيراً

لانو ممكن يكون لعله شي تاني،، هالجملة بس تنبنّج حالنا ونستسلم لايّ احتمالات اخرى،، بس مين قال هالشي!! وسعوا لراسكن. — Nicole Saba (@NicoleSabaaa) August 28, 2022

تغريدة الفنانة تلك عرضتها لهجوم كبير وأثارت جدلا؛ حيث انهالت عليها الردود الهجومية، معتبرين أن ”ما كتبته يتنافى ما جاء بنص القرآن الكريم“.

وعلّقت الصحفية اللبنانية إيناس كريمة على التغريدة، مبدية استغرابها مما اعتبرته ”مكابرة وعناد مواطنتها نيكول سابا من حذف ما كتبته بعدما وضح لها المتابعون أن ما كتبته تحريف لآية قرآنية“.

وكتبت“كريمة“: “طيب يلا نيكول، صرلُن تلات ساعات مخبرينك انها آية من القرآن الكريم، وشارحينلك معناها! بقا امحي فلسفة (توسيع الراس) احتراماً لكتاب الله ومراعاة لـ(فانزاتك) مثلا لأنو أكيد في منن مسلمين!”.

وأضافت: “قصدي يعني أنو إلا ما يكون في شي حدا محترم من فريقك نصحك أنو هاي سقطة! لأ؟”.

طيب يلا نيكول، صرلُن تلات ساعات مخبرينك انها آية من القرآن الكريم، وشارحينلك معناها! بقا امحي فلسفة "توسيع الراس" احتراماً لكتاب الله ومراعاة ل"فانزاتك" مثلا لأنو اكيد في منن مسلمين!

قصدي يعني انو الا ما يكون في شي حدا محترم من فريقك نصحك انو هاي سقطة! لأ؟ — إيناس كريمة (@EnassKarimeh) August 28, 2022

وأعاد مستخدم نشر تغريدة نيكول سابا المثيرة للجدل وعلق عليها ساخرا منها بكتابة: ”نيكول سابا الاحظ عندها فوقية وشايفة حالها وعلى ايش؟ ماندري!، حتى كلام الله بتغيره هي كذا تشوف الحياة على كيف أمها“.

نيكول سابا الاحظ عندها فوقية وشايفة حالها وعلى ايش ؟ ماندري ههههه

حتى كلام الله بتغيره هي كذا تشوف الحياة على كيف امها https://t.co/vDh4GGtcRO — ِ (@Divva1II) August 28, 2022

وعلق مستخدم آخر وكتب: “وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم صدق الله العظيم هاي آية قرآنية وليست مجال للتحليل والفلسفة وما فيها فرضية الاحتمال لأنه تأكيد للعلم”.

وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم صدق الله العظيم

هاي آية قرآنية وليست مجال للتحليل والفلسفة ومافيها فرضية الاحتمال لانه تأكيد #للعلم — Om Mohammed (@fbazzi4) August 28, 2022

وبرغم الهجوم التي تعرضت له الفنانة اللبنانية إلا أنه كانت هناك أصوات محدودة دافعت عنها، معتبرين أنها ”لا تعلم أن ما كتبته يتنافى مع الآية القرآنية“.

وكتب حساب باسم “رولا سعد”: “يمكن ما بتعرفها أنها آية قرآنية هيك بحس!!”.