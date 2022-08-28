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اعتبرت "تحريفا" لآية قرآنية.. تغريدة لنيكول سابا تثير جدلا
تاريخ النشر: 28 أغسطس 2022 16:19 GMT
تاريخ التحديث: 28 أغسطس 2022 16:45 GMT

اعتبرت "تحريفا" لآية قرآنية.. تغريدة لنيكول سابا تثير جدلا

تعرضت الفنانة اللبنانية نيكول سابا لهجوم حاد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة لها اعتبرها متابعون أنها "تحريف" لآية قرآنية من سورة البقرة. وكانت نيكول

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المصدر: مصطفى سعداوي - إرم نيوز

تعرضت الفنانة اللبنانية نيكول سابا لهجوم حاد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة لها اعتبرها متابعون أنها ”تحريف“ لآية قرآنية من سورة البقرة.

وكانت نيكول سابا كتبت عبر حسابها في ”تويتر“: “ما بقى حدا يقلّي لا تكره شيئًا لعله خيرًا.. لانو ممكن يكون لعله شيء تاني، هالجملة بس تبنّج حالنا ونستسلم لأي احتمالات أخرى، بس مين قال هالشي!! وسعوا لراسكن”.

تغريدة الفنانة تلك عرضتها لهجوم كبير وأثارت جدلا؛ حيث انهالت عليها الردود الهجومية، معتبرين أن ”ما كتبته يتنافى ما جاء بنص القرآن الكريم“.

وعلّقت الصحفية اللبنانية إيناس كريمة على التغريدة، مبدية استغرابها مما اعتبرته ”مكابرة وعناد مواطنتها نيكول سابا من حذف ما كتبته بعدما وضح لها المتابعون أن ما كتبته تحريف لآية قرآنية“.

وكتبت“كريمة“: “طيب يلا نيكول، صرلُن تلات ساعات مخبرينك انها آية من القرآن الكريم، وشارحينلك معناها! بقا امحي فلسفة (توسيع الراس) احتراماً لكتاب الله ومراعاة لـ(فانزاتك) مثلا لأنو أكيد في منن مسلمين!”.

وأضافت: “قصدي يعني أنو إلا ما يكون في شي حدا محترم من فريقك نصحك أنو هاي سقطة! لأ؟”.

وأعاد مستخدم نشر تغريدة نيكول سابا المثيرة للجدل وعلق عليها ساخرا منها بكتابة: ”نيكول سابا الاحظ عندها فوقية وشايفة حالها وعلى ايش؟ ماندري!، حتى كلام الله بتغيره هي كذا تشوف الحياة على كيف أمها“.

وعلق مستخدم آخر وكتب: “وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم صدق الله العظيم هاي آية قرآنية وليست مجال للتحليل والفلسفة وما فيها فرضية الاحتمال لأنه تأكيد للعلم”.

وبرغم الهجوم التي تعرضت له الفنانة اللبنانية إلا أنه كانت هناك أصوات محدودة دافعت عنها، معتبرين أنها ”لا تعلم أن ما كتبته يتنافى مع الآية القرآنية“.

وكتب حساب باسم “رولا سعد”: “يمكن ما بتعرفها أنها آية قرآنية هيك بحس!!”.

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