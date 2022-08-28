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"سمول كابتشينو" يتعرض لسخرية لاذعة بسبب "كراسي العرسان" (فيديو)
تاريخ النشر: 28 أغسطس 2022 8:52 GMT
تاريخ التحديث: 28 أغسطس 2022 11:05 GMT

"سمول كابتشينو" يتعرض لسخرية لاذعة بسبب "كراسي العرسان" (فيديو)

تعرض المشهور السعودي بمواقع التواصل الاجتماعي سعد العنزي المعروف بلقب "سمول كابتشينو"، لسخرية لاذعة من متابعيه ومدونين، بسبب مقطع جديد جر عليه نقدا واسعا. وخرج

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المصدر: وصفي شهوان - إرم نيوز

تعرض المشهور السعودي بمواقع التواصل الاجتماعي سعد العنزي المعروف بلقب ”سمول كابتشينو“، لسخرية لاذعة من متابعيه ومدونين، بسبب مقطع جديد جر عليه نقدا واسعا.

وخرج سعد العنزي في مقطع فيديو جديد من داخل المقهى الجديد الذي افتتحه أخيرا وأطلق عليه اسم ”سمول كابتشينو“، وكان يعرض تصميم جلسات العرسان، على حد قوله.

وكان ”سمول كابتشينو“ في المقطع يشرح لمتابعيه أن هناك مقعدين أحدهما للعريس والآخر للعروس، وأن تصميم المقعد يأتي على شكل إطار.

وانهالت التعليقات الساخرة على المشهور السعودي بعد ذلك المقطع، إذ استغرب كثيرون من طريقة شرحه التي لا تخلو من الطرافة.

وقالت مغردة باسم ”حصة الحمد“ معلقة ”هذا فنان بالتسويق. دارس خصوصيه المجتمع طب نبغى تصميم النظره الشرعيه، لان اقترح تصير بالكافيه بدل البيت“.

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وتساءل مغرد عبر حساب باسم ”أثير“ ساخرا ”الحين ليش العروس تجلس بالشرق والمعرس بالغرب؟“ ليرد عليه آخر قائلا ”ههههههه اتوقع هذي نماذج وراح يصمم حجما أكبر“.

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وقالت مغردة باسم ”سها“ بهذا الصدد ”تراه كاسر خاطري جالس يرمي فلوسه عشان الناس تحبه وتتقبله يبي يثبت لهم انه اجودي و بيسوي المستحيل عشانهم والصدق ان الناس ماخذته طقطقه“.

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وقالت مغردة باسم ”عبير“: ”يذكرني بالشخصيات اللي بأفلام الكرتون اللي عندهم جنون عظمة ودايم ودهم يحتلون العالم“.

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وكان سعد العنزي أكد في منشور سابق له عبر حساباته بمواقع التواصل أكد أنه ينوي ”تحطيم الأسعار“ من خلال سعيه لأن يقدم المقهى الخاص به الأسعار الأرخص لزبائنه، على الرغم من المصاريف والتكاليف الكبيرة التي تكبدها، على حد قوله.

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