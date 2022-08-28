نادين الراسي تتهم الحكومة اللبنانية بقتل أخيها جورج

شنت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، هجوما حاداً على الحكومة في بلادها، متهمة إياها بالتسبب في وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي الذي توفي في ساعة مبكرة من صباح السبت في حادث سير مروع.

ونشرت نادين عبر ”إنستغرام“ عدة صور ومقاطع فيديو، عبرت من خلال التعليق عليها عن غضبها من الحادث الذي أودى بحياة شقيقها، معتبرة أن إهمال الحكومة تسبب في وفاة شقيقها، الذي كان يقود سيارته في طريق غير آمن للسير.

ونشرت الفنانة اللبنانية جزءا من مقطع الفيديو الذي نشرته جمعية ”اليازا“ اللبنانية المهتمة بقواعد السير الآمن على الطرق في بلادها، والذي أظهر خللا كبيرا في الطريق، بسبب تواجد حاجز في منتصفه اصطدمت به سيارة الفنان الراحل.

وأرفقت نادين الراسي تعليقا كتبت فيه: ”الدولة قتلت خيي يا ناس يا هوووووو“.

كما نشرت جزءا من مقطع فيديو سابق لشقيقها الراحل، وهو يعلن تعاونه مع جمعية ”اليازا“، في محاولة لإيجاد حلول لإيقاف حوادث الطرق في لبنان، وعلقت عليه بكتابة: ”حطولك بلوك باطون وبلا ضو، وبنص الطريق يا عمري، قتلولي ياك يا خيي“.

وعلقت الفنانة اللبنانية على فيديو ”اليازا“ من جديد، الذي أظهر الخلل بالطريق وكتبت: ”خيي شوفو بطل بس كيف هيك؟ كيف بنص الطريق البلوك وبلا إنارة يا مجرمين“.

وتوعدت نادين الراسي، بأنها لن تترك من تسبب في وفاة شقيقها جورج، نتيجة الإهمال، حتى يدفع ثمن ذلك الإهمال بالقول: ”وحياة عيونك يا خيي رح يدفعوا التمن“.

وتضمنت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها الفنانة اللبنانية، مقطع فيديو مؤثرا ظهر فيه جورج الراسي ووالده وهو يغني للأخيرة ”ست الحبايب“، وعلقت عليه بالقول: ”انكسر قلب أمي“.

بدوره كان أشرف الموسوي محامي أسرة جورج الراسي، أعلن أمس السبت، أن العائلة بصدد تقديم شكوى إلى القضاء ضد الدولة اللبنانية بسبب إهمالها في تمهيد الطريق وضمان قواعد السلامة به، ما أدى إلى الحادث الذي راح ضحيته ابنها جورج.