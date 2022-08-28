طفل بعمر 10 سنوات يصبح أصغر موديل متحولة جنسيا في العالم (صور)

أصبح طفل، يبلغ من العمر 10 سنوات فقط يدعى نويلا مكماهر، أصغر عارض أزياء متحول جنسيًّا في العالم، ومن المقرر إجراء جراحات تغيير جنس له عند بلوغه 16 عامًا في ولاية نيويورك الأمريكية.

ولفت الطفل المتحول جنسيًّا، الأنظار إليه خلال مشاركته للمرة الأولى في ”أسبوع الموضة في نيويورك“ في فبراير/شباط كواحدة من بضع عارضات متحولات وغير ثنائيات يعرضن الأزياء لصالح شركة Trans Clothing Company، وكان أصغر شخص على الإطلاق يشارك في هذا الحدث.

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وسيشارك الطفل المتحول، الذي ينحدر من شيكاغو، وجاء لأبوين متحولين جنسيًّا كذلك، في أسبوع الموضة في نيويورك مرة أخرى في سبتمبر/ أيلول، ويعتزم كذلك السير على منصة العرض في باريس العام المقبل، بحسب صحيفة ”نيويورك بوست“.

وتتمتع نويلا بحضور حيوي على وسائل التواصل الاجتماعي وما يبدو أنها حياة منزلية مزدهرة مع والديها، دي ماكماهر 35 عامًا، وراي ماكماهر 32 عامًا، وكلاهما ولد أنثى بيولوجيًّا، ولكنهما الآن غير ثنائيي الجنس.

وكان دي ماكماهر والد الطفل المتحول قال لمجلة ”فوربس“ في وقت سابق من هذا العام ”كان أول عرض لنويلا هو أسبوع الموضة في شيكاغو وهي في السابعة من عمرها، أخبرتها مراهقة عابرة عن الاختبارات المفتوحة وشاهدت مقاطع فيديو على يوتيوب للتحضير“.

وأضاف ”حجزت اثنين من المصممين في أول تجربة لها. منذ ذلك الحين شاركت في أسبوعين للموضة في شيكاغو وعدد من العروض الأصغر“.

ونقلت ”ذا بوست“ عن الأب قوله إن ”نويلا لم تحب ارتداء ملابس الصبيان حتى عندما كانت طفلة صغيرة ولم تحب التصرف مثلهم“، موضحا أنهما في النهاية قاما باصطحابها إلى مركز صحي لمثل هذه الحالة وجاءت بمفردها لمجرد رغبتها في أن تتحرر وتشعر كفتاة“.

وشددت على أن أيًّا من والديها لم يجبرها على إجراء التحويل ولم يؤثر عليها بل كان قرارها نابعًا من داخلها لرغبتها في أن تكون فتاة.