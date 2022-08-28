أحدث ظهور لعادل إمام يثير الجدل.. ما قصة الصورة مع شقيق هاني رمزي؟

حالة من الجدل أحدثتها الصورة المنشورة حديثا للفنان المصري عادل إمام، عبر حساب المستشار المصري أمير رمزي شقيق الفنان هاني رمزي، بعدما تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي على أنها أحدث ظهور للزعيم.

وتزامن نشر الصورة الذي جاء يوم الخميس الماضي على صفحة أمير رمزي بموقع “فيسبوك” مع شائعات حول تدهور الحالة الصحية لعادل إمام.

وعللت أسرة عادل إمام، الغياب الفني والإعلامي للزعيم خلال العامين الماضيين، خشية من الوضع الوبائي بسبب جائحة كورونا.

وعقب تداول الصورة التي نشرها المستشار أمير رمزي عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“، وعلق عليها بالدعاء للفنان عادل إمام “ربنا يديك الصحة يا أستاذ”، حيث لم يوضح موعد تصويرها، ما أثار تكهنات النشطاء الذين تناولوها على أنها آخر ظهور للفنان الغائب عن الأضواء منذ عامين.

لكن بعد البحث عبر نفس الصفحة، تأكد أن الصورة المنشورة تعود إلى 23 أغسطس عام 2019، حيث نشر حينها “رمزي” صورًا مع الفنانين، شقيقه هاني رمزي وعادل إمام وداليا البحيري.

وحينها علق شقيق هاني رمزي: ”لقاء الزعيم عادل إمام، دائما ما يتميز بالحب والفكر، اللقاء شمل الإخوات والأصدقاء، هاني رمزي والصديق عصام إمام، والغاليين داليا البحيري وزوجها الجميل حسن“.

يشار إلى الفنان هاني رمزي، شقيق المستشار أمير الذي نشر الصورة التي أثارت الجدل، قال في تصريحات تلفزيونية يوم 8 أغسطس الجاري، إنه يتواصل بشكل مستمر مع الفنان عادل إمام.

وأكد حينها أن الزعيم يتمتع بصحة مستقرة وجيدة إذ قال: ”أستاذ عادل كويس جدا جدا، وزي الفل، وهو زعيمنا وكبيرنا وسبب بسمتنا، ودايما يسأل ويطمن علينا ويحب يشوفنا“.

وأضاف: ”حتى اللحظة دي لما نقعد مع الزعيم بتبقى أحلى قعدة وأحلى ابتسامة، هو يبعث روح الفرح والسعادة والضحك لكل اللي حواليه، ربنا يديله الصحة وهو صحته كويسة جدا الحمد لله“.

يشار إلى عادل إمام أتم يوم الثلاثاء 17 مايو الماضي 82 عاماً، وكان آخر ظهور فني له في مسلسل ”فالنتينو“ الذي عرض عام 2020.