خبيرة التجميل الكويتية حنان دشتي تثير غضب السعوديين بمقارنة مع عائلة خاشقجي

تعرضت خبيرة التجميل الكويتية، حنان دشتي، لانتقادات واسعة في السعودية التي تزورها حالياً، بعد أن اعتبر كثير من مواطني المملكة أن حديثها عن ارتفاع الأسعار وذكرها لاسم عائلة خاشقجي السعودية الثرية مسيئاً.

وتزور دشتي التي تنتمي بدورها لعائلة كويتية معروفة، المملكة حالياً، ولكنها اشتكت في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، من غلاء الأسعار، لا سيما الفندق الذي تقيم فيه.

وعزت الشابة الكويتية المعروفة كأحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في بلدها، غلاء الأسعار ذاك لاسم أسرتها، وقالت إنها تواجه أسعاراً مرتفعة لكثير من الخدمات حتى في الكويت، لكون أسرتها معروفة.

وفي نهاية الفيديو، قالت دشتي إنها ليست حنان خاشقجي، في إشارة لعائلة خاشقجي السعودية الثرية مثل عائلات أخرى معروفة في المملكة مثل الراجحي ولادن.

لكن تلك الشكوى من الأسعار، والمقارنة مع اسم خاشقجي، جر على النجمة الكويتية انتقادات لاذعة من مدونين سعوديين كثر طالب بعضهم بمقاطعتها في مجال تخصصها بالمكياج.

وقالت منيرة حسن المشخص في انتقادها اللاذع لدشتي ”عبدالحميد جحشي و #حنان_دشتي_تسي_للسعوديه قرني شيطان بعروق إيرانية، وش ترجون منهم، للأسف انه اصلا سمح لها بتنجيس ارض وطنا، والكارثه انها ستظهر في مقطع خبيث اخر تبرر تجاوزها على تاج راسها وراس اللي خلفوها المملكة العربية السعودية، وانها مو قصدها، والاسوء ان من صمت عن تجاوزها بيعزز لها“.

عبدالحميد جحشي و #حنان_دشتي_تسي_للسعوديه قرني شيطان بعروق ايرانيه وش ترجون منهم للأسف انه اصلا سمح لها بتنجيس ارض وطنا والكارثه انها ستظهر في مقطع خبيث اخر تبرر تجاوزها على تاج راسها وراس اللي خلفوها المملكة العربية السعودية وانها مو قصدها والاسوء ان من صمت عن تجاوزها بيعزز لها — منيرة حسن المشخص (@see_moone) August 27, 2022

وكتب الباحث الأمني السعودي الدكتور محمد الهدلاء في السياق ذاته ”السعوديه كيان عظيم وليست حائط قصير يتطاول عليه الرعاع الباحثين عن الشهرة والاضواء مثل هذه الكوافيرة في إسقاطها الواضح على السعودية، ثم أن السعودية العظمى لايضرها نباح حاقدا او حاسد أو مرتزق أو باحث عن تسليط الاضواء عليه السعودية أكبر بكثير من هؤلاء ياساده“.

السعوديه كيان عظيم وليست حائط قصير يتطاول عليه الرعاع الباحثين عن الشهره والاضواء مثل هذه الكوفيره في إسقاطها الواضح على السعوديه ثم أن السعوديه العظمى لايضرها نباح حاقدا او حاسد أو مرتزق أو باحث عن تسليط الاضواء عليه السعوديه أكبر بكثير من هؤلاء ياساده

#حنان_دشتي_تسي_للسعوديه — 🕋 🇸🇦DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) August 27, 2022

وأمام سيل الانتقادات التي انهالت على دشتي، كتب المحامي السعودي البارز، عبدالرحمن اللاحم، ”والله يالسعوديين و السعوديات جلدوا هالقوطية جلد، اللي داعية عليه امه يطيح بأيديهم #حنان_دشتي_تسى_للسعودية“.

والله يالسعوديين و السعوديات جلدوا هالقوطية جلد 😂

اللي داعية عليه امه يطيح بأيديهم 😂😂😂 #حنان_دشتي_تسى_للسعودية — عبدالرحمن اللاحم (@allahimAB) August 27, 2022

ورغم سيل الانتقادات التي تلقتها دشتي، وجدت من يدافع عنها أيضاً، حيث اعتبر بعض المغردين انتقادها لغلاء الأسعار أمر عادي لا يستحق الانتقاد ولا يمثل إساءة.

وكتب أحد المغردين في ذلك السياق ”شخصنتوا الموضوع .. شدعوه تكلمت عن زياده في السعر بالسعودية وبالكويت أو بأي دوله يمكن هي مجربه شلون يتسغلونها .. خاشقجي وبن لادن والراجحي عوايل سعوديه مليارديريه“.

شخصنتوا الموضوع .. شدعوه تكلمت عن زياده في السعر بالسعودية وبالكويت أو بأي دوله يمكن هي مجربه شلون يتسغلونها ..

خاشقجي وبن لادن والراجحي عوايل سعوديه مليارديريه .. ‌ #حنان_دشتي_تسي_للسعوديه#حنان_دشتي_تحيي_السعودية — ⚡⚡ (@SAD34D) August 27, 2022

وظهرت دشتي بعد سيل الانتقادات ضدها لتدافع عن نفسها فيما قالت إنه توضيح، مشيرةً لكونها قصدت الإشارة لثروة عائلة خاشقجي التي قالت إنها تكن لها الاحترام.