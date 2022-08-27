فتاة تشتكي في بث فايز المالكي: تعرّضت للابتزاز والتحرش من مديري في العمل (فيديو)

قرر الفنان السعودي فايز المالكي، مساندة فتاة تبدو سعودية الجنسية أيضاً، بعدما اعترفت بتعرضها للابتزاز والتحرش الجنسي من مديرها بالعمل وسط صدمة من القصة التي انتشرت تفاصيلها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وينشط المالكي في مجال الأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين ومناصرة مواطناته الفتيات اللاتي يتعرضن للتعنيف والابتزاز، وكانت وسام السويلمي آخرهنَّ بعد أن نجح في إعادتها للمملكة من رحلة فرار ولجوء قاسية في ألمانيا امتدت لمدة ثلاث سنوات.

وظهر الفنان الذي يحظى بشعبية كبيرة، في بث مباشر عبر أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، متحدثاً مع فتاة تبدو سعودية من لهجتها، قبل أن تكشف عن قصتها مع الابتزاز والتحرش.

وقالت الفتاة التي لم تكشف عن هويتها في البث، إن مديرها في العمل طلب منها بشكل صريح أن توافق على رغباته الجنسية كي لا تُطرد من العمل.

وبدا المالكي مصدوماً من طلب المدير وما واجهته محدثته من تجربة مؤلمة في التحرش والابتزاز، قبل أن تجد الفتاة متعاطفين كثر معها بعد تناقل الفيديو الذي تحدثت فيه على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

واكتفى المالكي في البث بشتم المدير، فيما يتوقع أن يبلغ الجهات الرسمية المختصة بتفاصيل القصة بعد تشجيع الفتاة على المواجهة كما اعتاد أن يفعل في تجارب سابقة.

فتاة تشتكي في بث فايز المالكي: تعرضت للابتزاز من مديري بالعمل.pic.twitter.com/SyiWpAa7r6 — Gorgeous (@gorgeous4ew) August 27, 2022

وقال إبراهيم المنيف، وهو مدون سعودي معروف، في تعليق على قصة الفتاة ”هالأشكال القذرة، وثّقي عليه وارفعي عليه شكوى تزلزل اركانه وتخلي كل خسيس مثله يعرف ان اعراض الناس ليست للمساومة! وأماكن العمل للرزق وليست بيوت دعارة! المصيبة هو وجود نوعيات قذرة من النساء، تسلك هذه الطرق الملتوية كي تحصل على الترقيات والعلاوات، ثم يعتقد رؤساءها بأن كل النساء مثلهن“.

هالاشكال القذرة، وثّقي عليه وارفعي عليه شكوى تزلزل اركانه وتخلي كل خسيس مثله يعرف ان اعراض الناس ليست للمساومة! وأماكن العمل للرزق وليست بيوت دعارة!

المصيبة هو وجود نوعيات قذرة من النساء، تسلك هذه الطرق الملتوية كي تحصل على الترقيات والعلاوات، ثم يعتقد رؤساءها بأن كل النساء مثلهن — إبراهيم المنيف (@altamimi14) August 27, 2022

وكتبت أخرى تدعى ملاك في سياق مماثل ”اقذر شي رجال يستغل منصبه عشان يعتدي على اعراض بنات الناس ويستغل حاجتها للوظيفة ولا يردعه لا دين ولا عادات، وابشع شي من بعض بنات تتجاوب معه لا تخلينه بتمادي صوريه وبلغي عنه“.

اقذر شي رجال يستغل منصبه عشان يعتدي على اعراض بنات الناس ويستغل حاجتها للوظيفة ولا يردعه لا دين ولا عادات

وابشع شي من بعض بنات تتجاوب معه لا تخلينه بتمادي صوريه وبلغي عنه — ملاك ★! (@_malak51) August 27, 2022

ولدى السعودية وحدة حكومية مختصة بمساعدة وحماية النساء اللاتي يتعرضن للتعنيف أو التحرش، بينما تلاحق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت للتأكد من عدم مخالفتها لقوانين العمل، بما في ذلك شروط عمل النساء التي تضمن لهن الخصوصية وعدم التعرض للمضايقة.