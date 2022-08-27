بعد وفاة جورج الراسي.. عائلة الفنان تنوي مقاضاة الدولة اللبنانية

أعلن أشرف الموسوي محامي أسرة الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي أن العائلة بصدد تقديم شكوى إلى القضاء ضد الدولة اللبنانية بسبب إهمالها في تمهيد الطريق وضمان قواعد السلامة به، ما أدى إلى الحادث الذي راح ضحيته ابنها جورج.

وغيب الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، الفنان اللبناني جورج الراسي عن عمر ناهز 39 عاما، في حادث سير مروع، عند الحدود السورية اللبنانية، أثناء عودته من حفل غنائي أحياه مساء الجمعة.

وأضاف الموسوي في تصريحات لـ ”لبنان ٢٤“، أنه يحضر لتقديم شكوى أمام القضائين الجزائي والمدني ضد الدولة اللبنانية، بسبب مخالفة أبسط قواعد السلامة العامة على طريق المصنع ما أدى الى الحادث الذي راح ضحيته الفنان اللبناني، بعد اصطدام سيارته في الحاجز الوسطي في المنطقة.

وكشفت جمعية لبنانية مهتمة بقواعد السير الآمن على الطرق ”مفاجأة“ بشأن حادث السير الذي تعرض له الفنان اللبناني جورج الراسي وأودى بحياته.

ونشرت جمعية ”اليازا“ اللبنانية عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، مقطع فيديو من مكان الحادث، عقب رفع السيارة وحطامها.

وأظهر محتوى الفيديو خللا كبيرا في الطريق، بسبب تواجد حاجز في منتصفه اصطدمت به سيارة الفنان الراحل.

ويفاجأ السائقون، بالحاجز دون وجود أي علامات أمان بالطريق حسب الفيديو المنشور.

وعلقت الجمعية على الفيديو بكتابة: ”يبدو أن خللا كبيرا في غياب الحماية على الفاصل الوسطي كان له دور كبير في المأساة التي وقعت فجر اليوم وأدت إلى وفاة الفنان جورج الراسي والشابة زينة المرعبي“.

ووقع الحادث عند نقطة المصنع الحدودية مع سوريا، حيث اصطدم الراسي بفاصل في الطريق، وكان برفقته سيدة توفيت هي الأخرى، حسب ما أعلن الدفاع المدني اللبناني.