من هو غالب كامل؟

توفي اليوم السبت، الإعلامي السعودي غالب كامل عن عمر ناهز 81 عاما؛ بعد صراع مع المرض.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بنعي الإعلامي الراحل، لا سيما على موقع تويتر واسع الاستخدام في المملكة.

وغالب كامل أحد أقدم المذيعين في المملكة العربية السعودية، وهو من مواليد العام 1941 في قرية سيلة الظهر الفلسطينية، وقد حصل على الجنسية السعودية بداية ثمانينيات القرن الماضي.

بدأ غالب كامل مشواره الإعلامي بعد تخرجه من الثانوية العامة، وعن هذه البداية يقول في حوار سابق مع صحيفة عكاظ السعودية: ”بدأت خطواتي في الإذاعة بشهادة الثانوية العامة، وكنت راغبا في إكمال دراستي الجامعية في مصر، بينما كان الوالد حريصا على أن أدرس في تركيا أو سوريا“.

وعن دراسته الجامعية كشف الإعلامي الراحل، في الحوار ذاته: ”حصلت على درجة الليسانس في اللغة العربية وآدابها من جامعة الإسكندرية عن طريق فرعها في جامعة بيروت العربية في لبنان، كما وضعت قدما في رسالة الماجستير في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ولكنهم اشترطوا علي نسبة حضور لا تقل عن 75% فتوقفت عن هذا الطموح لانشغالي بالتزامات عملية وعائلية ذلك الوقت“.

وكانت إذاعة جدة أولى محطات الإعلامي الراحل غالب كامل، ثم بدأ عمله في التلفزيون السعودي عام 1401 (1981).

تنقل الإعلامي الراحل بين الرياض والمدينة المنورة وعمان؛ نظرًا لتعرضه لمضاعفات إصابة برد شديدة تسببت بالتهاب رئوي أدى إلى حساسية في الصدر تؤثر عليه متقلبات الطقس كالغبار والجفاف، ونُصح بتغيير أجواء مدينة الرياض حتى تستقر حالته.

أحيل غالب كامل إلى التقاعد في العام 2000 بخبرة تجاوزت 40 عامًا في حقل الإعلام.

من أشهر البرامج التي قدمها غالب كامل خلال مسيرته الإعلامية برنامج حروف على التلفزيون السعودي، الذي كان يحظى بشعبية ومتابعة كبيرة في وقته.

يارب اجعله ممّن يقولون

﴿ ياليت أهلي يعلمون ما أنا به من نعيم﴾

اللهم اذقه حلاوة الجنّة وريح الجنّة وطيب الجنّة ومسك الجنّة اللهم برد قبره و اجعله روضة من رياض الجنه, اللهم ارحمه و اغفر له و تقبّله برحمتك يا أرحم الراحمين #غالب_كامل pic.twitter.com/AubKves1fh — مِيمْ  (@3m9vv) August 27, 2022

إضافة لحروف اشتهر غالب كامل بعدد من البرامج التلفزيونية، مثل: ”أين الخطأ“ و“من أنا“ و“لمن الكأس“ و“لقاء على الهواء“.

ومن برامجه الإذاعية: ”أبشر“ و“حرف ونغم“ و“سلامات“ و“سهرة من منزل“ و“لقاء مع فنان“ ومن ”الشاشة إلى الميكروفون“ و“الصفر الدولي“.