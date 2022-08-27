الجزائر.. ماكرون يزور "ديسكو مغرب" ويلتقي الشابة الزهوانية

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت محافظة وهران الجزائرية، حيث وصل إلى شركة التسجيلات المشهورة ”ديسكو مغرب“ التي تعرف بأنها كانت مهد انطلاقة أغنية ”الراي“ ومنها سطع نجم الشاب خالد ومامي وحسني والزهوانية.

والتقى ماكرون صاحب الشركة بوعلام بن حوة والشابة الزهوانية، حسب ما نقلت وسائل إعلام جزائرية.

وأظهرت مقاطع فيديو بن حوة وهو يقول لماكرون: ”شكرا سيدي الرئيس“.

كما التقط ماكرون صورا له مع شريط للمغني الجزائري الراحل شاب حسني الذي مرت على وفاته 28 سنة، عندما اغتيل قرب منزله.

ومن القاعدة وجه تحية إلى المغني الفرنسي الشهير والمعروف بحبه للجزائر دي جي سناك.

وقال بن حوة في تصريح لموقع ”النهار أون لاين“ إن ”الرئيس الفرنسي قام بإرسال التحية مباشرة إلى dj snak قائلا فيها ”ها أنا هنا داخل المحل“.

وتابع بن حوة أنه يحترم كثيرا الفنان دي جي سناك ”لأنه يحب الجزائر كثيرا وهو متواضع وابن عائلة جيدة“.

وجاءت خطوة ماكرون هذه في اليوم الثالث والأخير من الزيارة التي قادته إلى المستعمرة الفرنسية السابقة التي لا تزال علاقاتها مع باريس تئن تحت وطأة آلام الذاكرة التي لم ينجح البلدين بعد في تحقيق مصالحة بشأنها رغم الجهود المبذولة.

وقبل دخوله لمقر الشركة هتف عشرات الجزائريون في وهران باسم الجزائر قائلا ”1.2.3 تحيا الجزائر“ في خطوة رد عليها ماكرون باختراق الحواجز الأمنية والعبور إلى وسط الجماهير لتحيتهم.

وكان ماكرون قد بدأ زيارته إلى الجزائر يوم الخميس في محاولة لحلحلة عدة ملفات أبرزها الطاقة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، إن على فرنسا والجزائر تجاوز تاريخهما المشترك ”المؤلم“ والتطلع إلى المستقبل، وذلك في زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى الدولة التي كانت تستعمرها بلاده.

وتلقي صدمة الحكم الاستعماري الفرنسي للجزائر وحرب الاستقلال المريرة التي أنهته العام 1962، بظلالها على العلاقات بين البلدين منذ عقود ولعبت دورا في نزاع دبلوماسي اندلع العام الماضي.

وقال ماكرون بعد لقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: ”لدينا ماض مشترك معقد ومؤلم. وقد منعنا في بعض الأحيان من التطلع إلى المستقبل“.

وعبر تبون وهو واقف إلى جانب ماكرون في القصر الرئاسي عن أمله بأن ”تفتح الزيارة آفاقا جديدة في علاقات الشراكة والتعاون بين الجزائر وفرنسا“.