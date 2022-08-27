جمعية لبنانية تكشف "مفاجأة" حول حادث وفاة جورج الراسي

كشفت جمعية لبنانية مهتمة بقواعد السير الآمن على الطرق ”مفاجأة“ بشأن حادث السير الذي تعرض له الفنان اللبناني جورج الراسي وأودى بحياته، في الساعات الأولى من صباح السبت.

ونشرت جمعية ”اليازا“ اللبنانية عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، مقطع فيديو من مكان الحادث، عقب رفع السيارة وحطامها.

وأظهر محتوى الفيديو خللا كبيرا في الطريق، بسبب تواجد حاجز في منتصفه اصطدمت به سيارة الفنان الراحل.

ويفاجأ السائقون، بالحاجز دون وجود أي علامات أمان بالطريق بحسب الفيديو المنشور.

وعلقت الجمعية على الفيديو بكتابة: ”يبدو أن خللا كبيرا في غياب الحماية على الفاصل الوسطي كان له دور كبير في المأساة التي وقعت فجر اليوم وأدت إلى وفاة الفنان جورج الراسي والشابة زينة المرعبي“.

وغيب الموت الفنان الراسي عن عمر ناهز 39 عاما، في حادث سير مروع، عند الحدود السورية اللبنانية، أثناء عودته من حفل غنائي أحياه مساء الجمعة.

ووقع الحادث عند نقطة المصنع الحدودية مع سوريا، حيث اصطدم بفاصل في الطريق، وكان برفقته سيدة توفيت هي الأخرى، بحسب ما أعلن الدفاع المدني اللبناني.

والفنان الراحل جورج الراسي من مواليد بلدة سلامون القماش في لبنان، العام 1982، وهو شقيق الفنانة الشهيرة نادين الراسي.

وله ابن اسمه ”جو“ من عارضة الأزياء البرازيلية اللبنانية جويل حاتم، والذي أعلن زواجه منها، العام 2014، قبل انفصالهما مؤخرًا.

وبدأ مشواره الفني، في 1995، عندما كان في عمر 16 عاما مع نادي ”أوبسيون“، لإحياء بعض الحفلات.

واشتهر في حفلات منظمة في الفنادق والنوادي اللبنانية بسبب خامة صوته المميزة، وعُرف كذلك من خلال مهرجان الياسمين المحلي.