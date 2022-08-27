آخر ظهور للفنان اللبناني جورج الراسي قبل وفاته (فيديو)‎‎

غيب الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، الفنان اللبناني جورج الراسي عن عمر ناهز 39 عاما، في حادث سير مروع، عند الحدود السورية اللبنانية، أثناء عودته من حفل غنائي أحياه مساء الجمعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحفل الغنائي الأخير للفنان اللبناني الراحل، والذي روج له مسبقاً عبر حسابه في “إنستغرام” والذي أحياه بالعاصمة السورية دمشق.

ووثقت تلك الفيديوهات الظهور الأخير لجورج الراسي، حيث ظهر وهو يغني ويتفاعل بحماس مع الجمهور الحاضر في الحفل الذي فقد حياته عقب الانتهاء منه بساعات قليلة خلال عودته.

ووقع الحادث أثناء عودة جورج الراسي إلى لبنان عند نقطة المصنع الحدودية مع سوريا، حيث اصطدم بفاصل في الطريق، وكان برفقته سيدة توفيت هي الأخرى، بحسب ما أعلن الدفاع المدني اللبناني.

ونعى عدد من نجوم الفن في لبنان مواطنهم وزميلهم الراحل جورج الراسي، وشقيق الفنانة نادين الراحل بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعلت الفنانة نانسي عجرم مع خبر الوفاة وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر”: “ما أبشع هالخبر!، ما في كلام يعبّر، الله يرحم جورج ويصبر عيلته”.

وذكرت نانسي عجرم الفنانة نادين الراسي في إشارة عبر التغريدة وقدمت لها العزاء في وفاة شقيقها إذ كتبت: ”ما حدا بيعرف حجم الوجع! الله يقويكي وإن شاء لله تكون نفسه بالسما“.

ما أبشع هالخبر!!! ما في كلام يعبّر…

الله يرحم جورج ويصبر عايلته.

@NadineElRassi

ما حدا بيعرف حجم الوجع!

الله يقويكي وانشالله تكون نفسه بالسما🙏🏻 — Nancy Ajram (@NancyAjram) August 27, 2022

فيما قدمت الفنانة هيفاء وهبي العزاء لأسرة جورج الراسي وشقيقته نادين وكتبت: “خبر حزين كتير، الفنان جورج الراسي لروحك السما ولعيلتك التعزية، الله يصبّر قلبك نادين!”.

خبر حزين كتير💔

الفنان #جورج_الراسي لروحك السما ولعيلتك التعزية… الله يصبّر قلبك نادين! @NadineElRassi — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) August 27, 2022

بينما انتقدت إليسا، زيادة معدل حوادث الطرق في لبنان والذي يروح ضحاياها الشباب في عمر الزهور وكتبت: “خبر بشع وشب بأول عمرو بيكون ضحية حوادث السير اللي عم تسرق خيرة شبابنا”.

ودعت إليسا للفنان الراحل بالرحمة والمغفرة، وقدمت العزاء لأسرته وشقيقته وكتبت: ”الله يرحم جورج الراسي ويصبر عيلته وأهله، نفسو بالسما يا رب وتعازي الخاصة للصديقة نادين“.

الله يرحم جورج الراسي ويصبر عيلتو وأهلو. خبر بشع وشب بأول عمرو بيكون ضحية حوادث السير اللي عم تسرق خيرة شبابنا. نفسو بالسما يا رب وتعازي الخاصة للصديقة نادين@NadineElRassi — Elissa (@elissakh) August 27, 2022

وأما وائل كفوري فكتب: ”بكّيتنا يا جورج! الله يرحَمك ويرحَم الصبيّة اللي كانت برفقتك والله يصبّر الأهل“.

بكّيتنا يا جورج!

الله يرحَمك ويرحَم الصبيّة اللي كانت برفقتك والله يصبّر الأهل.#جورج_الراسي — Wael Kfoury (@waelkfoury) August 27, 2022

والفنان الراحل جورج الراسي من مواليد بلدة سلامون القماش في لبنان، العام 1982، وهو شقيق الفنانة الشهيرة نادين الراسي.

وله ابن اسمه ”جو“ من عارضة الأزياء البرازيلية اللبنانية جويل حاتم، والذي أعلن زواجه منها، العام 2014، قبل انفصالهما مؤخرًا.

وبدأ مشواره الفني، في 1995، عندما كان في عمر 16 عاما مع نادي ”أوبسيون“، لإحياء بعض الحفلات.

واشتهر في حفلات منظمة في الفنادق والنوادي اللبنانية بسبب خامة صوته المميزة، وعُرف كذلك من خلال مهرجان الياسمين المحلي.