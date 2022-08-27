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آخر ظهور للفنان اللبناني جورج الراسي قبل وفاته (فيديو)‎‎
تاريخ النشر: 27 أغسطس 2022 13:54 GMT
تاريخ التحديث: 27 أغسطس 2022 14:00 GMT

آخر ظهور للفنان اللبناني جورج الراسي قبل وفاته (فيديو)‎‎

غيب الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، الفنان اللبناني جورج الراسي عن عمر ناهز 39 عاما، في حادث سير مروع، عند الحدود السورية اللبنانية، أثناء عودته من

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المصدر: مصطفى سعداوي - إرم نيوز

غيب الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، الفنان اللبناني جورج الراسي عن عمر ناهز 39 عاما، في حادث سير مروع، عند الحدود السورية اللبنانية، أثناء عودته من حفل غنائي أحياه مساء الجمعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحفل الغنائي الأخير للفنان اللبناني الراحل، والذي روج له مسبقاً عبر حسابه في “إنستغرام” والذي أحياه بالعاصمة السورية دمشق.

ووثقت تلك الفيديوهات الظهور الأخير لجورج الراسي، حيث ظهر وهو يغني ويتفاعل بحماس مع الجمهور الحاضر في الحفل الذي فقد حياته عقب الانتهاء منه بساعات قليلة خلال عودته.

ووقع الحادث أثناء عودة جورج الراسي إلى لبنان عند نقطة المصنع الحدودية مع سوريا، حيث اصطدم بفاصل في الطريق، وكان برفقته سيدة توفيت هي الأخرى، بحسب ما أعلن الدفاع المدني اللبناني.

ونعى عدد من نجوم الفن في لبنان مواطنهم وزميلهم الراحل جورج الراسي، وشقيق الفنانة نادين الراحل بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعلت الفنانة نانسي عجرم مع خبر الوفاة وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر”: “ما أبشع هالخبر!، ما في كلام يعبّر، الله يرحم جورج ويصبر عيلته”.

وذكرت نانسي عجرم الفنانة نادين الراسي في إشارة عبر التغريدة وقدمت لها العزاء في وفاة شقيقها إذ كتبت: ”ما حدا بيعرف حجم الوجع! الله يقويكي وإن شاء لله تكون نفسه بالسما“.

فيما قدمت الفنانة هيفاء وهبي العزاء لأسرة جورج الراسي وشقيقته نادين وكتبت: “خبر حزين كتير، الفنان جورج الراسي لروحك السما ولعيلتك التعزية، الله يصبّر قلبك نادين!”.

بينما انتقدت إليسا، زيادة معدل حوادث الطرق في لبنان والذي يروح ضحاياها الشباب في عمر الزهور وكتبت: “خبر بشع وشب بأول عمرو بيكون ضحية حوادث السير اللي عم تسرق خيرة شبابنا”.

ودعت إليسا للفنان الراحل بالرحمة والمغفرة، وقدمت العزاء لأسرته وشقيقته وكتبت: ”الله يرحم جورج الراسي ويصبر عيلته وأهله، نفسو بالسما يا رب وتعازي الخاصة للصديقة نادين“.

وأما وائل كفوري فكتب: ”بكّيتنا يا جورج! الله يرحَمك ويرحَم الصبيّة اللي كانت برفقتك والله يصبّر الأهل“.

والفنان الراحل جورج الراسي من مواليد بلدة سلامون القماش في لبنان، العام 1982، وهو شقيق الفنانة الشهيرة نادين الراسي.

وله ابن اسمه ”جو“ من عارضة الأزياء البرازيلية اللبنانية جويل حاتم، والذي أعلن زواجه منها، العام 2014، قبل انفصالهما مؤخرًا.

وبدأ مشواره الفني، في 1995، عندما كان في عمر 16 عاما مع نادي ”أوبسيون“، لإحياء بعض الحفلات.

واشتهر في حفلات منظمة في الفنادق والنوادي اللبنانية بسبب خامة صوته المميزة، وعُرف كذلك من خلال مهرجان الياسمين المحلي.

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