"ليالي المتحف"... لوحات فنية بروح تونسية وأفريقية

سيكون متحف سوسة الأثري مسرحا لعدد من السهرات الفنية المتنوعة بين الموسيقى التونسية الأصيلة والموسيقى الأوبرالية وموسيقى الغناوة، في مزيج بين الفن والتاريخ.

وتنتظم ”ليالي المتحف“ بمدينة سوسة الساحلية التونسية من 31 أغسطس / آب الجاري إلى 5 سبتمبر / أيلول المقبل، وفي البرنامج فقرات فنية تجمع بين الشعبي التونسي والغناء الأوبرالي وموسيقى القناوة وإبداعات فنية تعكس ثراء المخزون الموسيقي لتونس ومنطقة شمال أفريقيا.

وتفتتح التظاهرة التي تنظّمها وزارة الثقافة التونسية بعرض ”سروان“ للفنان رياض بن عمر، ويشمل في جزئه الأول مؤلفات موسيقية آلية من تلحينه وعددا من الأعمال الفنيّة الأخرى التي أعيدت صياغتها لآلة الكمان عبر فسح المجال للارتجال والحوار بين الآلات المكوّنة للمجموعة الموسيقيّة، أما الجزء الثاني فيشارك فيه الفنان منير الطرودي، الذي يشتغل على ألوان موسيقية متعددة تهدف إلى إعادة توزيع التراث التونسي برؤية معاصرة.

ويقدم الفنان حسان الدوس بصوته الأوبيرالي عرضه الجديد الذي يتميز بنمط موسيقي متفرّد واستثنائي يوم الخميس 1 سبتمبر / أيلول، ويستمدّ حسان الدوس من المسرح قوّة الصوت والحركات الأدائيّة والتعبيريّة في نفس الوقت وله طاقات إبداعيّة عابرة لقيود النمط الموسيقي الواحد، وسيرافقه أوركسترا موسيقيّة وكورال.

أما في سهرة الجمعة 2 سبتمبر / أيلول المقبل فتغني زهرة الأجنف من التراث الغنائي التونسي لتبرز بطربها الأصيل مواطن الجمال فيه، عبر تقديمه في توزيع موسيقي يحاكي أنماطا موسيقيّة عالميّة، ومن المنتظر أن تقدّم في هذه السهرة إنتاجها الجديد إلى جانب باقة من أنجح الأغاني التي تميزت بأدائها.

وسيكون جمهور ليالي المتحف على موعد يوم السبت 3 سبتمبر / أيلول مع سهرة الإيقاعات المغاربيّة والجاز والقناوة، وهي سهرة إبداعيّة تتمازج فيها موسيقى الجاز ذات الأصول الأفريقيّة الأمريكية بموسيقى القناوة الأفريقية المغاربيّة في عرض فني له بصمته الخاصة يقدمه الثلاثي كريم زياد ومليك زياد من الجزائر ومهدي ناصولي من المغرب.

وتقدم مجموعة ”Arco“ يوم الأحد 4 سبتمبر / أيلول عرضا موسيقيا مبتكرا من مختلف أنماط الموسيقى العربيّة، ويتضمن إنتاجا خاصا بالفنانين عطيل معاوي الذي يقدم معزوفات في نمط مغاربي تونسي وحمزة أبّا الذي يطرح معزوفات في أنماط عربيّة مختلفة بإيقاعات غربيّة وعربيّة في توزيع للفنان أسامة المهيدي، ويتميز هذا العرض بتقديمه لموسيقات شرقيّة تنفذ بآليات غربيّة وتوزيع موسيقي جديد.

أما الاختتام فسيكون يوم 5 سبتمبر / أيلول بعرض ”حال الدنيا“ للفنان عادل الميساوي، الذي تولى كتابة كلمات المادة الموسيقية المقدمة في هذا العرض انطلاقا من الأمثال الشعبية التونسية، أمّا الألحان فهي متنوّعة تتراوح بين الكلاسيكيّة التونسيّة والألحان المطبوعة بطابع متوسطي تونسي شعبي كلاسيكي غربي، ويشارك في الغناء الفنان محمد بن صالح والفنانتان سلمى جدّة وسيرين المهذبي.