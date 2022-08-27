من هو الفنان الليبي مصطفى بركة؟ وكيف قُتل؟

قُتل، اليوم السبت، الممثل الكوميدي الشاب مصطفى بركة في العاصمة الليبية طرابلس أثناء توثيقه للاشتباكات التي تدور رحاها في المنطقة بين ميليشيات متناحرة هناك.

وقبل أن يلقى حتفه بلحظات أطل بركة في مقطع فيديو يقول فيه ”صورة أخيرة قبل أن نموت“، قبل أن يصاب برصاصة في صدره بحسب المركز الطبي الليبي.

ونشر مالك بوسريويل وهو صديق بركة مقطع فيديو كشف فيه آخر اللحظات لمقتل صديقه، قائلا: ”هو خرج صباحا للقيام ببث، ثم وجدوه ملقى في الشارع بعد إصابته برصاصة، هل هذه بلد يصح فيها البقاء والعيش؟ لا إله إلا الله“.

وتابع وهو يتحدث بنبرة تحمل الأسى بسبب وفاة صديقه: ”الله يرحمك يا بركة، لا يبقى الإنسان في هذه البلاد أفضل“.

وبركة هو ممثل كوميدي له العديد من الإسهامات في أعمال رمضانية، منها 6 أدى فيها دور البطولة. وكان الظهور الأول لبركة على الشاشات الليبية في العام 2014 في السلسلة الهزلية ”عشوائيون (الجزء الأول)“ التي أدى فيها دور البطولة.

وفي العام 2015 عاد إلى دور البطولة من خلال المسلسل الكوميدي ”خفافيش“ وهو مسلسل شهد مشاركة ثلة من الفنانين الليبيين المعروفين على غرار الفنان عبدالحفيظ طرة والممثلة المعروفة زبيدة قاسم.

كما أدى دور البطولة في الجزء الثاني من سلسلة ”العشوائيون“ في العام 2015، وجسد في العام 2017 أيضا دور أحد الأبطال في سلسلة ”سالم وحليمة“ في جزئها الثاني.

وفي 2018 أدى كذلك دور البطولة في سلسلة ”لا لا هكي هلبه (لا لا هكذا كثير)“، وفي نفس السنة أدى دور البطولة في سلسلة ”سالم وحليمة“ في جزئها الثالث قبل أن يؤدي دور البطولة سنة 2018 في المسلسل الاجتماعي ”48 غارقين“.

وجاء مصرع بركة في اشتباكات تعرفها العاصمة الليبية طرابلس بين ميليشيات موالية لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة وسط تحشيد عسكري قوي له مع رئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا؛ ما يضع ليبيا أمام مأزق سياسي جديد يصعب تجاوزه.