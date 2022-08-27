هند القحطاني تكشف سبب قلة ظهور ابنها معاذ

مع استمرار الأزمة بين المشهورة السعودية المقيمة في الولايات المتحدة هند القحطاني وناشطين على تويتر، اتهمتهم بالتحريض عليها وتلفيق التهم والشائعات عنها، كشفت ”القحطاني“ عن المزيد من المعلومات.

وقالت هند القحطاني في سلسلة منشورات نشرتها عبر حسابها في ”سناب شات“ إن حسابات وهمية بنحو 20 حسابا في ”تويتر“ دأبت على نشر إشاعات وتلفيق التهم والتحريض عليها.

وأكدت أن هؤلاء كانوا في كل مرة يغيّرون من المنهج الذي يتبعونه، ويحاولون البحث عن أساليب جديدة للهجوم عليها.

وأضافت أن العديد من المحرضين كانوا يتهمونها بنشر الفاحشة والتحريض على خلع الحجاب من خارج المملكة.

ولفتت إلى أنه مع ظهور العديد من السعوديات في الخارج اللاتي ينتهجن نهجها، قاموا بتغيير الاتهامات ليتهموها بالردة عن الدين ومحاربته.

وتابعت أن من بين الاتهامات التي طالتها ومحاولة التضييق عليها، ادعاء هذه الحسابات أن ظهور ابنها ”معاذ“ النادر عبر حساباتها في مواقع التواصل يعود إلى ”عدم رضاه عن سلوكها“.

وكشفت هند القحطاني أن قلة ظهور ابنها معاذ معها في ”سناب شات“ يعود لانشغاله بدراسة المرحلة الثانوية والتركيز عليها.

ونوهت أن معاذ احتاج للتركيز على دراسته بعد خروجهم من المملكة، إذ كان حينها في المرحلة المتوسطة ونظرا لاختلاف البلد والتعليم كان يعيد ترتيب أولوياته.

ولفتت المشهورة السعودية إلى أن سببا آخر دفع ابنها معاذ لعدم رغبته في الظهور كثيرا هو وزنه الزائد في السابق.

وأشارت إلى أن ابنها معاذ وبعد فتحه حسابا خاصا باسمه في ”سناب شات“ وصل متابعوه في أقل من شهر إلى أكثر من مليون متابع.

وعلقت ”القحطاني“ بالقول إن الحسابات المحرضة وبعد ”فشل خطتهم“ بشأن ادعائهم أن ابنها معاذ ضدها، بدأوا يهاجمونه عبر حسابه في ”سناب شات“، مؤكدة أن انتقادات عديدة أصبحت تطاله.

وسبق أن لفت معاذ ابن هند القحطاني الأنظار عقب شنه هجوما لاذعا على متابع اسمه ”عزيز“ وصف والدته بـ“العجوز“.

وخرج آنذاك في مقطع فيديو، موجها رسالة له بالقول: ”أبشرك ياعزيز ترى العجوز هذي (أي والدته هند القحطاني) تدعس عليك“.

يذكر أن المشهورة السعودية هند القحطاني أعلنت قبل يومين عن اتخاذها الإجراءات القانونية ضد حسابات على ”تويتر“ قامت بالتحريض ضدها.