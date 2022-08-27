سيف نبيل يعتذر عن حفله في الأردن بعد فرار المتعهد

اعتذر الفنان العراقي سيف نبيل عن حفل له كان مقررا إقامته يوم أمس الجمعة في نادي ”ديونز“ بالعاصمة الأردنية عمان.

وجاء اعتذار ”نبيل“ بعد أنباء عن فرار متعهد الحفل بالأموال.

وخرج سيف عبر فيديو نشره في خاصية ”استوري“ في حسابه في ”إنستغرام“ ليكشف سبب انسحابه، لافتا أن متعهد الحفل أخل بشروطه، ولم يقم بتنفيذ أي من التجهيزات المقررة في المسرح.

وأضاف أن المتعهد أخل بالشروط مع كافة العاملين في الحفل، وسط أنباء فراره بأموال المشاركين وتذاكر الجمهور.

وعلق سيف نبيل في معرض حديثه: ”حبايبي بعتذر عن الحفل بسبب إخلال المتعهد بشروط الحفل، جاهز من مبارح، ما فتحت أبواب المسرح ولا فيه لايتينغ ولا صوت، باختصار هو عنده مشاكل مع كل هذول الأشخاص، إن شالله أشوفكم بالمرات الجاية“.

ونقلت وسائل إعلام محلية في الأردن أنباء عن إلقاء القبض على متعهد الحفل أمس الجمعة، بعد إخلاله بالحفل.

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كما ذكرت أن رجال الأمن حضروا بشكل مكثف إلى موقع الحفل بعد احتشاد الجمهور، الذي طالب بإعادة ثمن التذاكر.

وبدورها، أعلنت الشركة المنظمة ”كريت تك“ في بيان نشرته عبر حسابها في ”انستغرام“ عن اعتذارها عن حفل الفنان سيف نبيل بعد إخلال المتعهد بشروط الحفل.

وشددت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتعهد في سبيل إعادة حقوق المشاركين في الحفل وكذلك الجمهور.

وتراوحت قيمة التذاكر التي تم بيعها من قبل المنظمين بين 80 إلى 120 دينار (112 إلى 170 دولارا).

يذكر أن الفنان العراقي سيف نبيل خرج قبل يومين من الآن في مقطع فيديو بثه عبر حساباته في مواقع التواصل، يكشف فيها عن منعه من دخول العراق بعد قضية كيديه بحقه.

وقال إنه محروم من رؤية أهله وزيارة قبر والده منذ خمس سنوات، على خلفية قيام جهات بتلفيق مستندات مزورة باسمه لاستصدار أمر بتوقيفه ومنع بعض أغانيه من البث على اليوتيوب.

وشدد على أنه مؤمن بـ“عدالة الله والقضاء العراقي“.