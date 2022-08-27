الإعلان عن موسم ثانٍ من "هاوس أوف ذي دراغن"

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت شبكة ”إتش بي أو“، أمس الجمعة، أن مسلسل ”هاوس أوف ذي دراغن“ سيعود في موسم ثانٍ.

جاء ذلك بعدما استقطب العمل المرتبط بمسلسل ”غايم أوف ثرونز“ خلال عرضه لأول مرة أخيرًا حوالي 10 ملايين مشاهد في الولايات المتحدة.

وقالت نائبة رئيس البرامج في ”إتش بي أو“ فرانشيسكا أورسي في بيان: ”نحن فخورون بما حققه فريق (هاوس أوف ذي دراغن) بأكمله في الموسم الأول (…)، إننا في غاية الحماسة“ لإكمال العمل ”في موسم ثانٍ“.

وكان محبو مسلسل ”غايم أوف ثرونز“ الذي انتهى قبل 3 سنوات، على الموعد لإطلاق ”هاوس أوف ذي دراغن“ الذي تدور قصته قبل 200 عام تقريبًا من المسلسل الأساس، والذي يروي قصة سلالة ”تارغاريين“ المتعطشة للدماء وتنانينها السبعة عشر.

واستقطبت الحلقة الأولى 9,98 ملايين مشاهد عند بثها، مساء الأحد، في الولايات المتحدة على قنوات ”إتش بي أو“ (القناة التقليدية ومنصة بث ”إتش بي او ماكس“).

وحققت الحلقة ”أكبر جمهور لمسلسل أصلي جديد في تاريخ الشبكة“، وفق ما ذكرته مجموعة ”وارنر ميديا“ المالكة لـ“إتش بي أو“ في بيان.

وحتى الجمعة، ”شاهد أكثر من 20 مليون مشاهد الحلقة الأولى على منصات الفيديو بحسب الطلب و(إتش بي او ماكس) في الولايات المتحدة“، وفق الشركة.

ويمكن لمنصة ”وارنر براذرز ديسكوفري“ التي نشأت من الدمج بين ”وارنر ميديا“ و“ديسكوفري“، أن تتباهى بنجاح أول حلقة في ظل سعي هذا العملاق الجديد في قطاع الترفيه إلى إيجاد مكان له وسط ما وُصف بـ“حروب البث التدفقي“.

ومن الآن، يمكن توقع منافسة قوية لـ“هاوس أوف ذي دراغن“، مع اقتراب طرح أولى حلقات مسلسل ”رينغز أوف باور“ المرتبط بعالم ”سيد الخواتم“، السلسلة الأدبية الخيالية التي ابتكرها ”ج. ر. ر. تولكيين“، في الثاني من أيلول/سبتمبر.

واستحوذت ”أمازون برايم فيديو“ قبل حوالي 5 سنوات حقوق عالم ”لورد أوف ذي رينغز“ مقابل 250 مليون دولار.