من هو الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي؟

توفي، فجر اليوم السبت، الفنان اللبناني المعروف جورج الراسي، إثر حادث مروع على طريق دولي بين سوريا ولبنان.

والراحل من مواليد بلدة سلامون القماش، العام 1982، وهو شقيق الفنانة الشهيرة نادين الراسي.

وله ابن اسمه ”جو“ من عارضة الأزياء البرازيلية اللبنانية جويل حاتم، والذي أعلن زواجه منها، العام 2014، قبل انفصالهما مؤخرًا.

بدأ مشواره الفني، في 1995، عندما كان في عمر الـ 16 مع نادي ”أوبسيون“، لإحياء بعض الحفلات.

واشتهر في حفلات منظمة بالفنادق والنوادي اللبنانية بسبب خامة صوته المميزة، وعُرف كذلك من خلال مهرجان الياسمين المحلي.

وفي ذلك العام أيضًا التقى الراحل الراسي، بالملحن سمير قبطي، واقتنع بقدراته، ليصير هذا الأخير منتجه الخاص، فكانت أول ثمرات هذ التعاون أغنية ”مين يا حبيبي مين“.

وبعدها تدرب على يد الموسيقار شاكر الموجي، حيث تمكن بالتعاون معه من إنزال البوم ”حكاية“ الذي كانت معظم أغانيه ملحنة من قبله.

ومن ألبوماته الغنائية: (سهرة الليل 1996)، (حكاية 1998)، (صبت الهدف 2000)، (ولايمكن 2001)، (جاي تعتذر 2002)، (كيف أوصفك 2003)، (حمدالله عالسلامة 2011).

وكان جورج الراسي، أعلن، العام 2016، عن تعرضه لمحاولة اغتيال.

وخلال أحد اللقاءات الإذاعية التي أطل فيها الفنان الراحل، كشف عن التهديد الذي تلقاه من قبل ابنة سياسي لبناني مغرمة به، وذلك بعد أن رأت صورته مع زوجته السابقة جويل حاتم، بعد أن عادا إلى التواصل من أجل ابنهما ”جو“.