مصرع الفنان اللبناني جورج الراسي بحادث سير

أعلن الدفاع المدني اللبناني صباح اليوم السبت عن مصرع شخصين جراء اصطدام سيارتهما بفاصل إسمني عن نقطة المصنع الحدودية مع سوريا.

وأوضح الدفاع المدني في بيان له عبر حساباته في مواقع التواصل أن الحادث وقع فجر اليوم، وتم سحب الجثتين من قبل عناصر الدفاع المدني من داخل السيارة.

وأكد أن السيارة تعرضت لأضرار بالغة من شدة الحادثة.

بدورها، أكدت وسائل إعلام لبنانية أن قائد المركبة هو الفنان جورج الراسي، والذي قضى أثناء عودته من حفل أحياه في العاصمة دمشق.

جاء ذلك بعد عثور رجال الدفاع المدني على هوية قائد المركبة والتي كانت معه، وتبين أنها تعود للفنان جورج الراسي، والذي لقي حفته عن عمر 39 عاما.

ووفق موقع ”بالفن“ فإن جورج الراسي كان برفقة فتاة في السيارة، والتي قضت معه في الحادث.

وبحسب الموقع، والذي نشر صورة لهوية الفتاة التي كانت برفقة الراسي، فقد أكد أنها صديقته وتدعى زينة المرعبي وهي من مواليد طرابلس.

وأشار إلى أن الفنان اللبناني كان يقود سيارته من نوع ”كيا“ قبل اصطدامه بالجدار.

وتم تداول صور لمركبة الفنان جورج الراسي، تظهر الأضرار الجسيمة التي لحقت بها جراء الحادث المروع.

كما نشر موقع ”بالفن“ المحلي صورة للهوية الشخصية للفنان اللبناني جورج الراسي.

وكان آخر ما نشره الفنان جورج الراسي عبر ”ستوري“ في حسابه في ”انستقرام“ مقطع من أغنية أطلقها وكان يروج لها.

وعلقت طليقته عارضة الأزياء جويل حاتم عبر نشرته عبر ”واتساب“، على وفاة ”الراسي“: ”بليز عم ارجف ما قادرة ردّ.. بليز يسوع ساعدني!“.

فيما لم تعلق شقيقته الفنانة نادين الراسي على خبر وفاة شقيقها جورج لحد اللحظة.

وشارك عدد من مشاهير لبنان في نعي الفنان الراحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.