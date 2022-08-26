مقتل سعودي

قبلة النفيعي

فضيحة جديدة

مقطع علامة

رهف القحطاني

أغلى المغامرات

علماء أثرياء

مرفأ بيروت
أظهر المزيد

منوعات

الشاعر السعودي زياد بن نحيت يكشف أسرار مشاهير التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 26 أغسطس 2022 19:44 GMT
تاريخ التحديث: 26 أغسطس 2022 20:05 GMT

الشاعر السعودي زياد بن نحيت يكشف أسرار مشاهير التواصل الاجتماعي

كشف الشاعر السعودي المعروف زياد بن حجاب بن نحيت جانباً من أسرار وخفايا مشاهير عالم التواصل الاجتماعي، والحقيقة التي يعيشون عليها ومعاناتهم من الانفصام النفسي،

+A -A
المصدر: وصفي شهوان - إرم نيوز

كشف الشاعر السعودي المعروف زياد بن حجاب بن نحيت جانباً من أسرار وخفايا مشاهير عالم التواصل الاجتماعي، والحقيقة التي يعيشون عليها ومعاناتهم من الانفصام النفسي، على حد تعبيره.

وظهر زياد بن نحيت في مقطع فيديو ضمن سلسلة ”زياديات“ التوعوية التي ينشرها عبر حسابه في إنستغرام، للحديث عن أحوال مشاهير التواصل الاجتماعي وما يقومون به من تمثيل على متابعيهم خلال 15 ثانية، حسب قوله.


وقال بن نحيت: ”السوشال ميديا أكبر كذبة في التاريخ، والقصور والطائرات الخاصة والمطاعم والسيارات الفارهة واليخوت كله عشان التصوير، 15 ثانية أو 20 ثانية فقط وتنتهي حفلة التصوير“.

وأضاف: ”أكثر ناس يعيشون انفصاما في الشخصية هم المؤثرون في تقمصهم لأدوار مالهم علاقة فيها، يا جماعة كل اللي تشوفونه بالسوشال ميديا تمثيل، لكن الحقيقة اللي لازم تعرفونها أن أغلب المشاهير عندهم مشاكل وهموم وقضايا في المحاكم أنتم ما تدرون عنها“.

ووجه دعوة للجمهور قائلاً: ”لا تصدقون كل الي تشوفون، لأن اليوم في حالات طلاق كثير وخلافات في البيوت بسبب رغبة الناس في الوصول إلى هذه الـ 15 ثانية اللي يشوفونها اعتقادا منهم إنها هاي هي حياة الناس، لكن هذه أبداً ما هي حياة الناس“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play