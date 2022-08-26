الشاعر السعودي زياد بن نحيت يكشف أسرار مشاهير التواصل الاجتماعي

كشف الشاعر السعودي المعروف زياد بن حجاب بن نحيت جانباً من أسرار وخفايا مشاهير عالم التواصل الاجتماعي، والحقيقة التي يعيشون عليها ومعاناتهم من الانفصام النفسي، على حد تعبيره.

وظهر زياد بن نحيت في مقطع فيديو ضمن سلسلة ”زياديات“ التوعوية التي ينشرها عبر حسابه في إنستغرام، للحديث عن أحوال مشاهير التواصل الاجتماعي وما يقومون به من تمثيل على متابعيهم خلال 15 ثانية، حسب قوله.

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وقال بن نحيت: ”السوشال ميديا أكبر كذبة في التاريخ، والقصور والطائرات الخاصة والمطاعم والسيارات الفارهة واليخوت كله عشان التصوير، 15 ثانية أو 20 ثانية فقط وتنتهي حفلة التصوير“.

وأضاف: ”أكثر ناس يعيشون انفصاما في الشخصية هم المؤثرون في تقمصهم لأدوار مالهم علاقة فيها، يا جماعة كل اللي تشوفونه بالسوشال ميديا تمثيل، لكن الحقيقة اللي لازم تعرفونها أن أغلب المشاهير عندهم مشاكل وهموم وقضايا في المحاكم أنتم ما تدرون عنها“.

ووجه دعوة للجمهور قائلاً: ”لا تصدقون كل الي تشوفون، لأن اليوم في حالات طلاق كثير وخلافات في البيوت بسبب رغبة الناس في الوصول إلى هذه الـ 15 ثانية اللي يشوفونها اعتقادا منهم إنها هاي هي حياة الناس، لكن هذه أبداً ما هي حياة الناس“.