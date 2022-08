"جريندايزر" يعود إلى الحياة انطلاقًا من بوليفارد سيتي--رياض

أعلنت شركة مانجا للإنتاج توقيعها عقدًا مع شركة دايناميك بلانينج ممثلة عن الشركاء اليابانيين لإعادة بطل مسلسل الكرتون الخارق ”جريندايزر“ إلى العالم بدايةً من شاشات بوليفارد سيتي الرياض عبر مشروع ProjectG.

وقالت الشركة في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر: ”بعد أكثر من 40 عامًا #جريندايزر_يعود من خلال #مانجا_للإنتاج مع شركائنا في اليابان“.

وأضافت: ”يرجع جريندايزر إلى العالم انطلاقًا من شاشات بوليفارد سيتي الرياض بحضور كريم من عالم الأنميشن، والأفلام والترفيه، والإعلام، وتواجد مجموعة واسعة من محبي جريندايزر“.

وأرفقت الشركة تغريدتها تلك بمقطع فيديو يظهر الحركة البشرية في بوليفارد الرياض، وإطلاق المشروع وظهور صور وشعارات جراندايزر، وأبطال المسلسل، على واجهات المباني“.

ووجهت شركة مانجا دعوة للفنانين والرسامين للمشاركة في مسابقة فنية ضمن المشروع، وقالت في تغريدة أخرى: ”بعزمٍ صمم يافنان! نافس فنانيّ العالم بمسابقة تصميم مركبة آلية مستوحاة من المركبات الفضائية المعادية المعروفة بـ“اليوفو“ من عالم جريندايزر لتحظى بفرصة الفوز بجوائز قيمة تقدر بـ $15000دولار أمريكي“.

وتتيح المسابقة كذلك ”فرصة ذهبية لمشاركة عملك الفني في أحد مشاريعنا المقبلة عن جريندايزر“.

من جهته، نشر حساب ”بروجكت جي“ تغريدة تضمنت دعوة للفنانين للمشاركة في مسابقته جاء فيها: ”أيها الفنانون في جميع أنحاء العالم، حان الوقت لإظهار مهاراتكم من خلال مسابقة #ProjectG!، صمم عدوك الميكانيكي المستوحى من ”صحن الوحوش“ من عالم Grendizer!“.

Artists all around the world, it is time to show off your skills with the #ProjectG Competition!

Design your mechanical enemy inspired by the "Saucer Beasts" from the world of Grendizer! T&C appliedhttps://t.co/bZPZtIX0bx#Grendizer #Goldrake #Goldorak #ForceFive pic.twitter.com/WkYj9LLPcA

