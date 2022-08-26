نوال الزغبي تحضر أغنية جديدة "مختلفة" باللهجة المصرية

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أنها تحضر حاليا لإطلاق أغنية منفردة ”سنجل“ وصفتها بأنها ”مختلفة“، ستكون باللهجة المصرية.

جاء ذلك في لقاء مع ”إرم نيوز“ على هامش مشاركتها في مهرجان القلعة بدورته الـ30، الذي انطلق في قلعة صلاح الدين التاريخية في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الفنانة اللبنانية التي تقضي إجازتها في القاهرة حالياً، إنها فخورة وسعيدة بالمشاركة لأول مرة في فعاليات المهرجان.

وصعدت الزغبي، على خشبة مسرح ”محكى القلعة“ وسط أجواء مبهجة وصيحات وتصفيق كبير من الجمهور المصري، الذي استقبلها بترحاب وحفاوة كبيرة.

وتفاعلت نوال بحماس مع جمهورها، وقامت بالرقص على أنغام أشهر أغانيها، حيث افتتحت الحفل بأغنية ”بيلبقلك“، ثم أغنية ”بندم عليك“، ”ناسيني ليه“، ”ع دلعونا“.

وأكدت الزغبي أنها امرأة متفائلة بطبعها تحب الحياة وتبعد عن الحزن، وأن سر جمالها نابع من جمالها الداخلي الذي يعطيها مظهرا أنيقا وجذابا.

وقالت الزغبي: ”أنا مع المرأة دائما، وعندما سمعت الأغنية وجدت أن موضوعها جديد ويشبهني ويعني لي كثيرا، حيث إنني دائما أقول لأصحابي تلك الكلمات التي قمت بغنائها، وأكتب على صفحتي بموقع ”تويتر“ الكلام نفسه، كي لا يسيطر أحد على مشاعر البنات وألا يضعفوا، لأن الحياة جميلة لاتستحق الدموع“.

وأضافت الزغبي، ”الفن مهنتي لكنه هوايتي التي أحبها وأفضلها في الوقت نفسه، وهذا سر نجاحي، لأني أستمتع كثيرا عندما أختار كلمات أغنية ولحنها والموسيقى“.

وانطلقت فعاليات مهرجان القلعة يوم الأربعاء الماضي، على مسرح ”محكى قلعة صلاح الدين“ ويستمر حتى يوم الأربعاء المُقبل، بتنظيم دار الأوبرا، ويضم المهرجان في دورته الحالية 36 حفلاً متنوعاً، وتشمل الفعاليات عروضاً لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي، إضافة إلى عدد من الفرق الأجنبية.