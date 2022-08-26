توقيف الإعلامي التونسي سمير الوافي

أوقفت أجهزة الأمن التونسية اليوم الجمعة، الإعلامي سمير الوافي الذي يواجه حكما قضائيا غيابيا صادرا عن محكمة الاستئناف في البلاد.

وأفادت إذاعة ”موزاييك“ المحلية، أن توقيف الوافي جاء بناء على أمر من النيابة العامة لتنفيذ الحكم القضائي القاضي بسجنه لمدة 6 أشهر، على خلفية شكوى تقدمت بها الإعلامية والممثلة التونسية مريم بن مامي.

وكانت بن مامي رفعت قضية ضد الوافي وزميله علاء الشابي على خلفية تسريبات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرتها المتضررة أن فيها ”مسا من عرضها وشرفها“.

وحوكم الوافي والشابي في وقت سابق ابتدائيا بعدم سماع الدعوى، إلا أن النيابة العامة ومريم بن مامي استأنفا الحكم المذكور.

وكانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، قضت يوم 7 حزيران/ يونيو الماضي بنقض الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى، والقضاء غيابيا بسجنه مدة 6 أشهر مع النفاذ العاجل.

وتعود القضية إلى مطلع نيسان/ أبريل من العام الماضي.