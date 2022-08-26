مروج الرحيلي تستعرض "ترف" مقتنياتها داخل منزلها

استعرضت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية مروج الرحيلي، غرف التنظيم لملابسها وإكسسواراتها ومساحيق التجميل، وذلك داخل منزلها.

ووثقت ”الرحيلي“ في مقاطع عبر حسابها على ”سناب شات“ قيامها بتوضيب أغراضها بعد عودتها من إجازتها في العاصمة الفرنسية باريس.

وخلال ذلك، نشرت فيديو لغرفة الملابس والأحذية وحقائب اليد، إذ يلفت الانتباه وجود أكثر من 100 زوج من الأحذية فيها، إضافة إلى رفوف كاملة لحقائب اليد.

كما قامت بعرض غرفة نومها، التي تضم غرفة الملابس والإكسسوارات إضافة لغرفة أخرى تضم فقط مساحيق التجميل، بما يشبه صالون تجميل مصغر.

وعرضت مروج الرحيلي، على الراغبات في عمل مشروع صالون تجميل ولا يملكن الموارد الكافية لشراء المنتجات أخذ مساحيق التجميل من عندها، نظرا لعدم حاجتها لها.

وبررت المشهورة السعودية أنها تملك كميات كبيرة من مساحيق التجميل والتي لم تستخدمها.

وتعرضت ”مروج“ قبل عدة أيام لانتقادات عدة بعد نشرها مجموعة صور لأحدث إطلالاتها عبر حسابها في إنستغرام.

ولاحقت اتهامات استخدام ”الفلاتر“ والتعديلات على الصور بواسطة برنامج ”الفوتوشوب“، المشهورة السعودية، من جانب منتقدين، لم يعجبهم التلاعب بالصور.

وانتقد آخرون إجراء المشهورة السعودية عملية تجميل للأنف، مؤكدين أنها جميلة على طبيعتها وليست بحاجة لأي عملية تجميل، بحسب قول البعض.

واعتبر متابعون أن مظهر ”الرحيلي“ في السابق قبل إجراء عمليات التجميل كان أفضل بكثير وأنها كانت أكثر قبولاً من الفترة الحالية.

وسبق أن تعرضت المشهورة السعودية مع مواطنتها المشهورة رهف القحطاني، لحملة هجوم واسعة في السعودية بعد رحلة لهما إلى المالديف.

وأثارت تلك الرحلة سجالا واسعا عبر موقع ”تويتر“ بين سعوديين، إذ اتهموا المشهورتين بالإساءة لتقاليد وعادات المملكة من خلال مقاطع الفيديو التي نشرتاها.

وانتهت الحملة بفرض هيئة الإعلام المرئي غرامة على المشهورتين.