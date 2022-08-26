عبد الكريم عبد القادر يُطمئن بشأن صحته ويوجه رسائل شكر

كشف الفنان الكويتي الشهير عبد الكريم عبد القادر، آخر تطورات حالته الصحية.

وكان الفنان تعرض لأزمة صحية مؤخرا، دفعته لتلقي العلاج في إحدى مستشفيات العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ونشر ”عبد القادر“، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابه في ”تويتر“ مساء الخميس، أكد فيه أنه ”أصبح بصحة جيدة“، مقدما الشكر لبلاده الكويت، ولدولة الإمارات الذي يتلقى فيها العلاج، ولرئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على رعايته واهتمامه.

وقال في المقطع: ”أشكر ديرتي حبيبة الكل، على رعايتها لي ودعمها العلاجي في دولة الإمارات، ما قصروا، أنا في وطني الثاني الإمارات، وأشكر الشيخ محمد رئيس دولة الإمارات على اهتمامه ومحبته“.

وطمأن الفنان الكويتي متابعيه ومحبيه على صحته قائلاً: ”الأمور طيبة وجميلة وكل شيء بخير، أنا في الإمارات الحبيبة من ديرتي إلى ديرتي الثانية، ما أحد قصّر، ما حسيت بغربة ولا بأي شيء“.

الفنان الكبير #عبدالكريم_عبدالقادر يشكر الكل على الاهتمام والرعاية والسؤال ويطمئن محبيه على صحته وعافيته pic.twitter.com/lgQZnBt51x — عبدالكريم عبدالقادر (@a7wal_el3ashgen) August 25, 2022

وكان سفير دولة الكويت لدى الإمارات، جمال مبارك النصافي، كان قد زار يوم الأربعاء، مواطنه الفنان عبد الكريم عبد القادر، للاطمئنان عليه بإحدى مستشفيات أبوظبي.

ونشر حساب الفنان عبد الكريم عبد القادر على موقع ”تويتر“، مقطع فيديو يوثق الزيارة.

سفير الكويت في الامارات جمال النصافي يزور الفنان الكبير #عبدالكريم_عبدالقادر للاطمئنان عليه في أحدى مستشفيات أبوظبي pic.twitter.com/SRiCUIcJW4 — عبدالكريم عبدالقادر (@a7wal_el3ashgen) August 24, 2022

وكان ”خالد“ نجل الفنان الكويتي، قال في وقت سابق، حول السبب الذي دفع والده لدخول المستشفى، إنه ”يحرص بين الحين والآخر على السفر للاطمئنان على حالته الصحية وإجراء الفحوصات الطبية الدورية اللازمة“.

وأضاف في تصريحات نقلها موقع ”الراي“ الكويتي: ”الحمد لله ظهرت كل النتائج سليمة وطيبة“.