مشهد في "الطمباخية" يضع طارق العلي بمرمى سهام مي عيدان

شنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، هجوما لاذعا على مواطنها الفنان طارق العلي؛ وذلك بسبب مشهد له من مسرحية ”الطمباخية“.

وكان مشهد للفنان العلي بالمسرحية يلمح فيه إلى ”السنة والشيعة“، إذ تطرق من خلاله إلى كيفية تناول الطائفتين ”للصلاة على النبي“ بشكل كوميدي.

واستنكرت الإعلامية الكويتية استغلال ”الدين“ و“الصلاة على النبي“ كمحتوى كوميدي، لافتة إلى أن هذا الاستغلال ”قمة الإسفاف“.

وألمحت إلى فشل مسرحية ”الطمباخية“ في الكويت، نظرا لعجزها عن تقديم محتوى كوميدي حقيقي؛ الأمر الذي دفع بالفنان العلي للتوجه لعرضها خارج البلاد، على حد قولها.

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وسخرت مي العيدان، من اسم المسرحية، معاودة الحديث عن اتهام الفنان فهد البناي لـ“العلي“ بعدم منحه أجور العاملين معه، في إطار انتقادها له.

وأكدت أن طارق العلي ”لا يدفع أجور الفنانين العاملين معه، كما يرفض العمل مع فنانين بارزين كي يظل هو صاحب البطولة المركزية“.

ويعود الإشكال بين الطرفين إلى عدة سنوات، إذ سبق وكشفت ”العيدان“ أن خلافها بدأ مع ”العلي“ بعد خيانته ”العيش والملح“، وفق تعبيرها.

وقالت في مقطع فيديو بثته عام 2017، إن سبب الخلاف مع العلي بعد صداقة طويلة، جاء بعد استيقاظها صباحا ليصلها خبر برفعه قضية ضدها.

وبينت أنه ”انقلب بشكل مفاجئ عليها“.

ومنذ ذلك الحين، عمدت الإعلامية الكويتية إلى انتقاد طارق العلي، ومسرحياته بشكل خاص عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن عرض مسرحية ”الطمباخية“ انطلق على مسارح الكويت، في 2 أيار/مايو الماضي، ليعلن بعدها الفنان طارق العلي عرضه المسرحية في عدد من مسارح دول الخليج، ومن بينها مسرح ”أوبرا دبي“.