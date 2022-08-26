بعد "رسالة غامضة".. هل انفصل شريف منير عن لورا عماد؟

طلب الفنان المصري، شريف منير، من متابعيه الدعاء له بإزاحة ”الغمة والكرب“ عنه، وسط أنباء تشير إلى انفصاله عن زوجته الفنانة ”لورا عماد“.

وخلال الأيام الماضية، أثارت ”لورا“ التكهنات حول انفصالها عن ”منير“، بعد توجيهها رسالة غاضبة لابنتيها تعاتبهما فيها على الابتعاد عنها والتواجد دائما برفقة والدهما.

لكن كلا الطرفين لم يؤكدا نبأ الانفصال بشكل صريح.

ونشر ”منير“ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، عبر حسابه في “إنستغرام”، صورة لزميل ابنته يتواجد في أحد المستشفيات، وتحدث عن تعرضه لحادث صعب، وتماثله للشفاء بعد طلب الجمهور الدعاء له.

وكتب شريف منير بعبارات حملت غموضا: ”فاكرين زياد اللي عمل حادثة جامدة وطلبت منكم تدعوله؟ الحمد لله ربنا استجاب واتحسن وطلع لسانه أهو“.

وتابع: ”ربنا ما يحرمنا من دعائكم، ادعولي أنا بقى ربنا يزيح الغمة والكرب عني“.

ويؤكد ما نشره الفنان على أنه يعيش خلال الفترة الحالية أياما صعبة، تعزز تكهنات انفصاله عن زوجته، خاصة بعدما تزامن طلبه مع رسالة زوجته التي تركت منزلهما وتعيش بمفردها.

وكانت لورا عماد كتبت رسالة إلى ابنتيها قالت فيها: “إلى بناتي (فريدة وكاميليا)، بما إنكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما اديتكم عمري وصحتي وحبي واهتمامي وضحيت عشانكم كتير!!، وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم بأصحابكم بأمهات أصحابكم يشهدوا أني كنت أم عاملة إزاي!، بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة!”.

وأضافت: “هقولكم حاجة واحدة بس! اللي مالوش خير في أمه ملوش خير في حد!، بتمنالكم كل خير وصحة، وإن ربنا يهديكم في يوم من الأيام!“.

وتابعت ملمحة إلى أن والدهما هو من تسبب في ابتعاد بناتها عنها دون الإشارة إلى اسمه بشكل صريح، ”بس ربنا موجود وكبير قادر على اللي عمل فيكم كده، إنه يرده ليه في يوم من الأيام!”.

واختتمت زوجة شريف منير رسالتها لابنتيها بعبارة مؤثرة، ”مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي“.

يشار إلى أن لورا عماد، هي الزوجة الثانية للفنان شريف منير، حيث أنجب منها ابنتين هما فريدة وكاميليا، فيما أنجب من زوجته الراحلة ”فؤاد وأسماء“.