أندرو تثير الجدل برفضها الزواج: “خائن لثقة أهله ودينه ومجتمعه”

تعرضت مشهورة ”تيك توك“ السعودية والمعروفة بـ“أندرو“، لانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثها عن رفضها الزواج من شخص كانت تربطها به علاقة عاطفية قبل الزواج.

واعتبرت المشهورة في مقطع فيديو عبر حسابها في “تيك توك”، وتناقلته الحسابات المعنية بأخبار المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، أن من كانت تربطها به علاقة سابقة “خائن لثقة أهله ودينه ومجتمعه”.

وقالت “أندرو” منفعلة: “أنا مستحيل أتزوج واحد كنت أكلمه وكان بيننا علاقة سابقة، لأنه خاين لثقة أهله ودينه وربه، بالعلاقة السابقة اللي بيننا وبعد ده كله أجي أنا أتزوجه ليه؟ ليه خلصوا الرجال!”.

التيك توكر أندرو: "مستحيل أتزوج واحد كنت أكلمه، هذا خان ثقة أهله ودينه وأجي أتزوجه، ليه خلصوا الرجال؟!" pic.twitter.com/ji6FfG3Swb — WHR (@whrumor) August 25, 2022

وبسبب مقطع الفيديو المثير للجدل، تعرضت المشهورة السعودية لانتقادات من نشطاء مواقع التواصل الذين اعتبروها تناقض نفسها برفض الزواج من شخص كانت تربطها به علاقة لأنه ”خائن للأمانة بحسب وصفها، لتتزوج غيره على اعتبار أن الخيانة في هذه الحالة من طرف واحد والمتهم فيها فقط هو الرجل“.

وغرد حساب باسم “صالح” على “تويتر” معلقاً على حديث المشهورة السعودية: “هو الذنب على الاثنين لكن ينقال على البنت أكثر وكلامك صحيح، وهو إذا كان خان ربه وأهله بتكون البنت بريئه يعني؟”.

فيما علق آخر وكتب ساخراً: “يخي الحرمه دي متناقضة، طيب انتي زيه كلمتيه يعني خنتي ثقة دينك وأهلك ونفسك”.

وانتقد ”أحمد“ منطق المشهورة السعودية وكتب: “نفسيه ما ينشره عليها يعني انتي تكلمين واحد وما تبين تتزوجينه لنا كلمك، وفي نفس الوقت انتي تبين واحد عاقل يتزوجك وانتي مكلمه عيال شوية منطق!!”

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها “أندرو” عن الزواج وتوجه فيه نصائح للفتيات والشباب حول هذا الأمر، حيث نشرت في 25 يوليو/ تموز الماضي، مقطع فيديو مماثلًا نصحت فيه الفتيات بعدم الإفصاح عن ماضيها لزوج المستقبل.

وحينها شددت المشهورة وهي منفعلة على الفتيات، بـ“ألّا يبحن لزوج المستقبل بأي تفاصيل عن علاقاتهن السابقة وعن ماضيهنّ مهما كان ذلك الماضي“.

وأكدت أن ”على الفتاة أن تظهر أمام زوج المستقبل دائما على أنها الأطهر أخلاقا من الجميع“، مشيرة إلى ضرورة ”عدم انسياق الفتيات وراء استدراج الزوج في محاولة لمعرفة ما إذا كان لها علاقة سابقة بغيره أم لا“.