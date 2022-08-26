القبض على المغنية التركية جولشان بعد تعليقات عن المدارس الدينية

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن الشرطة ألقت القبض على نجمة البوب ​​التركية جولشان يوم الخميس، بعد أن فتح المدعي العام في إسطنبول تحقيقا في تهم ”تحريض الناس على الكراهية والعداء“ بعد تعليق أدلت به على خشبة المسرح بشأن المدارس الدينية.

وقالت المغنية وكاتبة الأغاني، واسمها الكامل جولشان جولاق أوغلو، على تويتر إنها ألقت مزحة مع زملائها خلال عرض في نيسان/ أبريل واعتذرت لأي شخص شعر بالإساءة، مضيفة أن البعض استغل كلماتها لاستقطاب المجتمع.

وذكرت صحيفة ”حريت“ ووسائل إعلام أخرى، أن مكتب المدعي العام في اسطنبول بدأ التحقيق، وأن وزارة التعليم أدانت التعليقات وبدأت إجراءاتها القانونية الخاصة.

وأفادت وكالة أنباء ”دي إتش إيه“ التركية أن جولشان أدلت بإفادة لشرطة إسطنبول وأحيلت إلى محكمة وجرى اعتقالها لاحقا.

وارتفع عدد مدارس إمام خطيب الدينية بشكل كبير في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان مما أثار غضب العلمانيين.

وكان أردوغان الذي تعود جذور حزبه العدالة والتنمية الحاكم إلى الإسلام السياسي، قد ألغى القيود المفروضة منذ عقود على الدين في البلاد.

ويقول منتقدون إنه أخضع المحاكم لإرادته لقمع المعارضة وحرية التعبير، وهي اتهامات تنفيها الحكومة.