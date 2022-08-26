نسرين طافش تعيد نشر صورها مع زوجها شريف شرقاوي على إنستغرام

أعادت الفنانة السورية نسرين طافش، نشر صورها مع زوجها على حسابها الشخصي على إنستغرام، بعدما كانت قد حذفتها في وقت سابق، ما جعل الجمهور يظن أنها انفصلت عنه.

وبهذه الخطوة تحسم نسرين طافش الجدل حول حقيقة انفصالها عن زوجها التي تم تداولها خلال الأيام الماضية.

وفاجأت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها مؤخرا بقيامها بحذف جميع الصور التي تجمع بينها وبين زوجها الطبيب المصري شريف الشرقاوي من على حسابها الشخصي على إنستغرام، مما أثار الشكوك حول انفصالهما.

وعلقت نسرين طافش على أنباء انفصالها عن زوجها الطبيب المصري شريف الشرقاوي، مستشهدة بمقولة للكاتبة الإماراتية عائشة المهيري.

ونشرت نسرين طافش عبر خاصية استوري على حسابها الشخصي على إنستغرام، مقولة لـ عائشة عبد الله المهيري: ”في الصمت حياة أخرى، لا يعرفها من اعتاد الضجيج في أفكاره وكلماته وتصرفاته، والمتصلون بأنفسهم لديهم جمال في داخلهم يشغلهم كثيرا عن متابعة ما لا يعنيهم ويثريهم ويبهجهم“.

وأضافت: ”لا تستطيع أن تحيا مثلهم ونفسك تتغذى على السطحية والفضول.. الجمال والعمق لا ينفصلان“.

وقالت في رسالة أخرى: ”تعلم فن الهدوء في كل شيء، لا تسمح بكل أنواع الضجيج أن تغزو دائرتك الخاصة، اهدأ بأسلوب حقيقي وكن هنيئا ومطمئنا، وكن مستمتعا بخصوصية كينونتك الجميلة، ستدرك لاحقا أن كثيرا من الرضا مع مزيد من الراحة وتخفيض أهمية كثير من الأشياء كفيل بأن يصنع رفاهيتك“.

وفي السياق ذاته علق الطبيب المصري شريف الشرقاوي زوج الفنانة السورية نسرين طافش على أنباء انفصالهما من خلال ستوري عبر حسابه على إنستغرام قائلا: ”نسرين طافش زوجتي وست الستات كلها.. نسرين لها مطلق الحرية في التحكم في صور صفحتها“.

وأضاف: ”من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحرية واستخدموا طاقتكم في ما يفيدكم“.