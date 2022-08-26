ميار الببلاوي تعتذر لشيرين: خانني اللفظ وسأذهب لأداء عمرة

اعتذرت الإعلامية والفنانة المصرية المعتزلة ميار الببلاوي، من مواطنتها شيرين عبدالوهاب، بعدما انتقدتها بسبب وزنها الزائد.

وكانت ميار الببلاوي قد انتقدت مواطنتها الفنانة شيرين عبدالوهاب، بسبب ظهورها في حفلها الأخير بوزن زائد، وطالبتها بإنقاص وزنها حتى لا تتأثر بناتها بها.

وأكدت الببلاوي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ”خط أحمر“ المذاع عبر قناة ”الحدث اليوم“ المصرية، أنها ”لم تقصد تصدر الترند بتصريحاتها“.

وقالت: ”والله ما كنت عايزة اتصدر ولا أي حاجة، كل اللي كنت عايزاه، إني زعلت عليها لما شفتها كده، بس يمكن خانني اللفظ، كنت عايزة أقول لها بس مكنتش لاقية إطار أحط فيه الكلام“.

وأضافت ميار الببلاوي: ”النهاردة في برنامجي الشيخ قال لي إن ده يعتبر نوع من الغيب، واتصدمت وانهرت على الهوا وقعدت استغفر ربنا، ويمكن أطلع عمرة قريب جدا عشان استغفر عن الموضوع ده، من كتر ما الشيخ عنفني وقال لي إنتي ست معاكي دكتوراة في الفقه وما ينفعش نتكلم عن الناس أو نتنمر عليهم“.

وتابعت: ”أنا لما اتكلمت كده كنت برد دين، في وقت من الأوقات كنت مطلقة وصغيرة ومعايا ابن ولابسة الحجاب جديد ومش عارفة أعمل أيه، واحدة قعدت جنبي في المسجد قالت لي الكام كلمة اللي قلتهم لشيرين، وفرقوا معايا في حياتي، وكل ما أجي أقع افتكر الكلمة، عشان كده كنت عايزة شيرين تقف على رجليها“.

وتابعت متحدثة عن حسام حبيب: ”يعني هو عايش حياته، وصعب عليا تعليقاته على السوشيال ميديا، هو مستمتع وبيهيص ويفرح ويضحك وهي منهارة ومتدمرة وبتاخد أدوية اكتئاب وبتتعالج نفسيا ووزنها يزيد ومش مهتمة بنفسها، كل التفاصيل دي كانت على مسلمة بتحب مسلمة، مش ميار بتحب مطربة“.

وأردفت: ”أنا مش خبيثة وربنا شاهد علي، كانت النصيحة اللي اتقلبت عليا وجت لي مكالمات دولية، واحدة شتمتني شتايم صعبة وقعدت تدعي عليا.. عمري في حياتي ما اتشتمت بالطريقة دي مع إني معملتش حاجة“.

واختتمت الإعلامية المصرية حديثها، بتوجيه رسالة إلى شيرين، قائلة لها: ”حقك علي.. يا رب ما تكوني زعلتي مني، وآسفة جدا لأن الصحافة اجتزأت الفيديو“.

وكانت ميار الببلاوي قد تعرضت لانتقادات خلال الساعات الماضية بعد انتقادها لشيرين عبد الوهاب بسبب الحالة النفسية التي تمر بها بعد انفصالها عن حسام حبيب.