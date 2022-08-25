تطورات جديدة في المعركة القضائية بين سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي

أعلنت المنتجة المصرية سارة الطباخ انتصارها على خطيبها السابق المطرب محمد الشرنوبي في معركتهما القضائية، مشيرة إلى أن محكمة استئناف القاهرة أقرت بتحمل المطرب محمد الشرنوبي كافة المصروفات القضائية باعتباره خاسرا لدعواه التي أقامها ضدها، والتي تقدر بـ 800 ألف جنيه (42 ألف دولار).

وأضافت سارة الشرنوبي في بيان لها أنه“سيقوم قلم المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية“.

وأصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها في الاستئناف المقدم من المطرب محمد الشرنوبي ضد المنتجة سارة الطباخ، وقررت المحكمة في حيثيات حكمها أن العقد إذا انعقد صحيحا لازما نافذا ترتب عليه قوته الملزمة ولا يعد تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد سببا لانحلاله، فالتزامات تقضي بتنفيذها إلا أن ذلك يؤثر على وجود العقد وكيانه فيظل العقد قائما رغم تنفيذ كل ما ترتب عليه من التزامات ويقتصر الانقضاء على ما تم تنفيذه من التزامات دون أن يشكل ذلك أدنى مساس بالعقد ذاته“.

وأضاف البيان أنه ”تم الاتفاق على تحويل هذا العقد بكافة حقوقه والتزاماته إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في أي وقت خلال هذا العقد، وقد تم الاتفاق على أن يكون اسم الشركة إيرث برودكشن، واعتبارا من تاريخ تأسيس الشركة فإن العقد المؤرخ 1/9/2017 يكون قد تم إنهاؤه ضمنا اعتبارا من هذا التاريخ مع بقاء سائر الحقوق والالتزامات الناتجة عنه فيما قبل الإنهاء قائمة وصحيحة لكل طرف حق المطالبة بها“.

وتابع البيان أن ”المحكمة حكمت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بانتهاء العقد المؤرخ 1/9/2017 اعتبارا من تاريخ إنشاء شركة إيرث برودكشن في 23/5/2018، وذلك على النحو المبين بأسباب الحكم مع إلزام المستأنف بالمصروفات عن درجتي التقاضي“.

وأوضح البيان أن ”جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد المحرر بين المنتجة سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي قد تم تحويلها بكل ما لها وما عليها من التزامات لشركة ايرث برودكشن والتي تمثلها المنتجة سارة الطباخ، ومن ثم فإن الشركة هي ما زالت الوكيل الحصري لأعمال محمد الشرنوبي طبقا للعقد وما جاء بالحكم سالف البيان“.

واختتم البيان أن ”هذا الحكم يعتبر حاسما للنزاع بين الشرنوبي وسارة، ويحسم الصراع الدائر بين ما يقرب من 3 سنوات لصالح سارة الطباخ ولا يجوز لأي جهة أن تسمح له بالعمل إلا بموافقة سارة الطباخ، وبالتالي حسمت الأخيرة الصراع ولذلك سوف تتحرك ضده في النقابات الفنية لإيقافه عن العمل وتطالبه بتنفيذ الحكم، وإعادة كافة المبالغ المادية التي تقاضاها خلال عمله في الأعوام السابقة بعيدا عن الشركة“.